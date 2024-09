Musik Katy Perry über ihr neues Album ‚143‘

Bang Showbiz | 20.09.2024, 16:00 Uhr

Katy Perry sprach darüber, dass sie mit ihrem neuen Album ‚143‘ eine „feierliche“ Energie erzeugen wollte.

Die neueste Platte der ‚Lifetimes‘-Künstlerin erschien am Freitag (20. September) und soll bei den Zuhörern ihrer neuen Musik das Gefühl einer „Nonstop-Party“ hervorrufen.

Perry verriet in einem Interview gegenüber ‚The Zane Lowe Show‘ auf Apple Music 1: „Mit dieser neuen Platte hoffe ich, eine feierliche Energie erzeugen zu können, eine Energie der Freiheit. Die Freiheit, man selbst zu sein, die Freiheit, ins Schwitzen zu kommen, die Freiheit, mit einem Fremden tanzen zu können. Früher lebten wir in Stämmen, früher lebten wir in Kommunen. Das haben wir nicht mehr so ​​oft, und man erlebt das, wenn man sich in einer Live-Umgebung befindet, man steht oder sitzt buchstäblich neben einer Person, die man noch nie im Leben getroffen hat, und man fängt das Singen an, und sie sind direkt vor einem, sie verbinden sich mit einem, und plötzlich fühlt man sich nicht mehr so ​​allein.” Die Musikerin fügte hinzu: „Es gibt dann dieses Gefühl der Einheit, das so großartig ist, wenn man live auftritt. Und was ich mit ‚143‘ erreichen will, ist einfach eine kontinuierliche, ununterbrochene Party. Jeder ist eingeladen, egal wer Sie sind, von acht bis 80 auf der ganzen Welt.“