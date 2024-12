Nach Dreharbeiten zu Konzertspecial Katy Perry überrascht im knappen Dark-Glamour-Look

Katy Perry am Mittwoch in London. (ncz/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 14:55 Uhr

Dunkle Lippen, ein Minikleid aus Fell und viel Haut: Katy Perry war nach Dreharbeiten in London unterwegs und zeigte sich in einem ungewöhnlichen Dark-Glamour-Look.

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen: Katy Perry (40) hat sich nach Dreharbeiten zu ihrem neuen Konzertspecial "Night of a Lifetime" in der Central Hall Westminster einen Feierabend-Ausflug durch London gegönnt. Am Mittwochabend (11. Dezember) wurde die Sängerin in einem außergewöhnlichen Look in der britischen Hauptstadt fotografiert und stylte dabei den Dark-Glamour-Look auf ihre Weise.

Knappes Minikleid im winterlichen London

Trotz winterlicher Temperaturen trug Perry ein knappes One-Shoulder-Minidress mit Cut-outs an der Taille. Das burgunderrote Kunstpelzkleid mit schwarzen Spitzenapplikationen von Kim Shui kombinierte die Sängerin mit farblich passenden dunkelroten Absatz-Mules von D'Accori und eine schwarze Mikrohandtasche. Ihre langen Haare trug die 40-Jährige gewellt und offen sowie mit einem Mikropony. Mit dunklem Eyeliner und einem dunklen Beerenton machte die Sängerin den Dark-Glamour-Look perfekt.

Das 90-minütige Konzertspecial "Katy Perry: Night of a Lifetime" wird Ende des Jahres bei ITV ausgestrahlt. Der britische TV-Sender verspricht ein "elektrisierendes Ereignis", bei dem viele von Katy Perrys legendären Hits wie "Firework, "Roar" oder "I Kissed a Girl" zu hören sein werden. Zudem dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf einige Stargäste freuen. Im September 2024 hatte die Sängerin nach einer vierjährigen Auszeit ihr musikalisches Comeback mit dem Album "143" gefeiert.