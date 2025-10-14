Stars Katy Perry will keine Briten mehr daten

Bang Showbiz | 14.10.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin verrät, dass sie nicht mehr scharf auf britische Männer ist - sie war bereits mit zwei verheiratet.

Katy Perry hat beschlossen, keine britischen Männer mehr zu daten.

Die 40-jährige Popsängerin war bereits mit zwei Briten verheiratet – Russell Brand und Orlando Bloom – doch beide Beziehungen scheiterten. Nun soll sie angeblich eine neue Romanze mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau genießen, nachdem die beiden letzte Woche offenbar beim vertrauten Umarmen auf einer Jacht vor der Küste Kaliforniens fotografiert wurden.

Während ihres Konzerts in der Londoner O2 Arena am Montagabend (13. Oktober) machte Katy Scherze über ihr Liebesleben. Laut der britischen Zeitung ‚The Sun‘ sagte sie zu den Fans: „London, England – ihr seid an einem Montagabend so drauf, nach einem ganzen Arbeitstag und einem Tag in der Schule? Kein Wunder, dass ich mich ständig in Engländer verliebe… aber damit ist jetzt Schluss.“

Als ein Fan ihr während der Show einen Heiratsantrag machte, witzelte sie außerdem: „Ich wünschte, du hättest mich vor 48 Stunden gefragt.“ Ihre Bemerkungen kamen nur wenige Stunden, nachdem Fotos veröffentlicht wurden, die sie offenbar eng umschlungen mit Justin Trudeau zeigen – während einer sonnigen Pause von ihrer aktuellen Welttournee. Die Bilder sollen von einem Passagier eines Ausflugsbootes aufgenommen worden sein, der den Politiker eigenen Aussagen zufolge an einem Tattoo auf seinem Arm erkannt hatte. Die Fotos zeigen Katy angeblich im Bikini, wie sie den oberkörperfreien Ex-Premierminister umarmt.

Die ‚Roar‘-Interpretin hatte sich Anfang dieses Jahres von ihrem Ehemann Orlando Bloom getrennt, dem Vater ihrer kleinen Tochter Daisy. Justin ist seit 2023 wieder Single, nachdem seine Ehe mit Sophie Grégoire – mit der er drei Kinder hat – nach 18 Jahren endete. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Sie interessieren sich füreinander, aber es wird noch eine Weile dauern, bis sich zeigt, wohin das führt. Sie ist derzeit auf Welttournee, und er versucht, sein Leben neu zu sortieren, seit er kein Premierminister mehr ist. Aber es gibt eine Anziehung zwischen ihnen. Sie haben vieles gemeinsam.“