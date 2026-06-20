Musik Katy Perry wird vorgeworfen, mit Bühneneinlage gegen Ex-Partner auszuteilen

Katy Perry - AVALON - 13 October 2025 - The Lifetimes Tour at The O2 - Image 2Katy Perry - AVALON - BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2026, 12:00 Uhr

Der Popstar sorgte während eines Festivalauftritts in Spanien für Aufmerksamkeit, nachdem eine Bühnenprojektion offenbar mehrere frühere Partner erwähnte, bevor sie ihre aktuelle Beziehung mit Justin Trudeau hervorhob.

Katy Perry schien während eines Konzerts in Spanien eine deutliche Anspielung auf ihren ehemaligen Verlobten Orlando Bloom zu machen.

Die 41-Jährige soll den Seitenhieb ausgeteilt haben, als sie ein verspieltes Bühnensegment einbaute, in dem mehrere ihrer prominenten Ex-Partner auftauchten. Die Sängerin war am Donnerstag (18. Juni) Headlinerin des ‚O Son do Camiño‘-Festivals in Santiago de Compostela, als während einer Performance ihres Hits ‚Never Really Over‘ aus dem Jahr 2020 eine riesige iPhone-Grafik auf den Bildschirmen erschien. Die Animation zeigte eine Reihe eingehender Anrufe von früheren Partnern und angeblichen Liebschaften, darunter Diplo, Initialen, die offenbar für John Mayer stehen, Russell Brand und Orlando Bloom.

Erst vor einem Jahr hatten Katy und Orlando ihre Verlobung nach fast einem Jahrzehnt Beziehung gelöst. Mittlerweile ihre Beziehung mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau stattdessen der Fokus des öffentlichen Interesses. Während des Auftritts ignorierte Katy die Anrufe ihrer früheren Partner, bevor sie schließlich einen Anruf mit der Bezeichnung „JPJT“ annahm – Initialen, die weithin als Hinweis auf Justin Pierre James Trudeau verstanden werden. Die Einlage zog schnell Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf sich. Fans interpretierten sie als augenzwinkernde Anspielung auf Katys Liebesleben und ihre neue Beziehung. Die Sängerin selbst sprach das Segment während der Show jedoch nicht direkt an.

Katy und Orlando wurden erstmals 2016 nach einer Begegnung auf einer Aftershow-Party der Golden Globes miteinander in Verbindung gebracht. Nach einer kurzen Trennung im Jahr 2017 fanden sie im folgenden Jahr wieder zusammen und gaben am Valentinstag 2019 ihre Verlobung bekannt. Das ehemalige Paar bekam im August 2020 Tochter Daisy Dove und blieb mehrere Jahre zusammen, bevor im Juni 2025 Berichte auftauchten, dass sie sich freundschaftlich getrennt hätten. Orlando, der vor allem durch seine Rollen als Legolas in den ‚Der Herr der Ringe‘-Filmen und Will Turner in der ‚Fluch der Karibik‘-Reihe bekannt ist, hat außerdem Sohn Flynn mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr. Seit ihrer Trennung kümmern sich Katy und Orlando weiterhin gemeinsam um Daisy.

Vor ihrer Beziehung mit Orlando war Katy von 2010 bis 2012 mit dem Komiker Russell Brand verheiratet. Außerdem führte sie zwischen 2012 und 2015 eine On-off-Beziehung mit Musiker John Mayer. Im vergangenen Jahr bestätigte Diplo öffentlich, dass auch er und Katy miteinander ausgegangen waren. Das Interesse an Katys Beziehung zu Justin nimmt seit Juli 2025 stetig zu, als die beiden erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden. Später veröffentlichten sie Fotos von einer Reise nach Tokio und machten ihre Beziehung damit offiziell auf Social Media öffentlich. Anfang dieses Monats feierten Katy und Justin ihr Debüt auf dem roten Teppich beim Tribeca Film Festival, was das Interesse an ihrer Beziehung zusätzlich anheizte.