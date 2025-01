Film Ke Huy Quan: Bond-Bösewicht wäre seine Traumrolle

Ke Huy Quan winner of the Best Supporting Actor award 95th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler verrät, dass er gerne als Gegenspieler des Geheimagenten vor der Kamera stehen würde.

Ke Huy Quan möchte einen Bösewicht in einem ‚James Bond‘-Film spielen.

Der Oscar-Preisträger träumt davon, in die Rolle eines Schurken zu schlüpfen. Im Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin verrät er: „Ich würde es lieben, einen Bösewicht zu spielen. Wie einen Bond-Bösewicht. Oder die Art von Dingen, die Hugh Grant in ‚Heretic‘ macht. Ich möchte aus meiner Komfortzone herausgehen und einfach diesen teuflischen, wirklich bösen Kerl spielen. Das würde eine Menge Spaß machen.“

Allerdings will der ‚Everything Everywhere All at Once‘-Darsteller nicht nur auf eine Rolle festgelegt werden, nachdem er jahrelang als Stunt-Choreograph arbeitete, bevor er wieder vor die Kamera trat. „Ich möchte nicht als Actionstar wahrgenommen werden. Ich hoffe, dass ich als Schauspieler wahrgenommen werde, der gut in Action ist. Also werde ich einen Schritt nach dem anderen machen. Das Beste daran, Schauspieler zu sein, ist, dass man eine Vielzahl von verschiedenen Charakteren spielen kann“, erklärt er.

Quan wird als nächstes in dem neuen Action-Thriller ‚Love Hurts‘ zu sehen sein, der am 6. Februar in die Kinos kommt und in dem er einen Auftragskiller im Ruhestand spielt. In dem Film geht es um den Immobilienmakler Marvin aus Milwaukee, der einen ominösen Brief von seiner ehemaligen Komplizin Rose findet, die er für tot hielt. Mit seinem kriminellen Bruder, der ihm ebenfalls auf den Fersen ist, findet sich er schnell in einer düsteren Unterwelt voller Auftragskiller wieder, die seine offenen Häuser in blutige Schauplätze verwandeln.