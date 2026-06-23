Film Keanu Reeves soll in neuem Lego-Film mitspielen

Keanu Reeves - Ballerina - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 10:00 Uhr

Keanu Reeves soll in neuem Lego-Film mitspielen.

Keanu Reeves steht Berichten zufolge kurz davor, Teil eines neuen Lego-Films zu werden.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, soll der 61-jährige ‚John Wick‘-Star erneut mit Regisseur Josh Cooley zusammenarbeiten, der bereits bei ‚Toy Story 4‘ Regie führte. Geplant ist demnach ein Film, der reale Schauspielaufnahmen mit Animationen kombiniert. Laut dem Bericht wurde das Projekt speziell um eine Figur herum entwickelt, die von Reeves verkörpert werden soll. Nach wochenlangen Gesprächen habe der Schauspieler dem Vorhaben inzwischen zugestimmt.

Die Zusammenarbeit zwischen Reeves und Cooley reicht bereits einige Jahre zurück. In dem Oscar-prämierten Animationsfilm ‚Toy Story 4‘ aus dem Jahr 2019 sprach Reeves die Figur Duke Caboom. Der Film gewann den Oscar als bester Animationsfilm und spielte weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Das Lego-Kinouniversum begann 2014 mit ‚The Lego Movie‘. Es folgten ‚The Lego Movie 2: The Second Part‘ im Jahr 2019 sowie die Ableger ‚The Lego Batman Movie‘ und ‚The Lego Ninjago Movie‘, die beide 2017 erschienen.

Der neue Lego-Film ist allerdings nicht das einzige Animationsprojekt des Schauspielers. Reeves wird außerdem die Hauptrolle im japanischen Stop-Motion-Film ‚Hidari‘ sprechen. Das Samurai-Epos basiert auf einer Kurzfilmreihe des Regisseurs Masashi Kawamura, die auf YouTube fast fünf Millionen Aufrufe erzielt hat. Die Geschichte orientiert sich lose an der Legende des berühmten japanischen Holzschnitzers Jingoro Hidari aus der Edo-Zeit. Nach einem Verrat verliert die Hauptfigur ihren Ziehvater, ihre Verlobte und ihren rechten Arm. Anschließend begibt sie sich auf einen Rachefeldzug und nutzt dabei selbst entwickelte mechanische Prothesen sowie die Hilfe eines hölzernen Begleiters namens Sleeping Cat. Reeves zeigte sich begeistert von dem Projekt und erklärte: „Vom ersten Konzept bis zum fertigen Drehbuch hat das Team etwas wirklich Außergewöhnliches geschaffen. Alles deutet darauf hin, dass dies ein außergewöhnlicher Film wird – einer, den ich unbedingt sehen möchte und an dem ich sehr gerne mitwirke.“