Stars Keanu Reeves’ Partnerin spricht über ihre ‚respektvolle‘ Beziehung

Keanu Reeves' and Alexandra Grant - Ballerina - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2026, 10:32 Uhr

Keanu Reeves’ Partnerin spricht über ihre 'respektvolle' Beziehung.

Die Künstlerin Alexandra Grant hat ihren Partner Keanu Reeves für dessen respektvolle Art gelobt. Sie sagte, sie wisse, dass sie mit ihm über jedes Problem und jede Herausforderung sprechen könne.

Die 53-jährige bildende Künstlerin wird seit 2019 mit dem 61-jährigen Schauspieler in Verbindung gebracht. Das Paar hält sein Privatleben jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend gewährte Alexandra dennoch einen kleinen Einblick in ihre Beziehung. Auf die Frage, wie sie mit ihren vollen Terminkalendern und Karrieren umgehen, sagte sie: „Er ist immer sehr wertschätzend und deshalb, glaube ich, auch vorsichtig mit Feedback. Das gilt genauso für mich.“ Sie erklärte weiter: „Man möchte immer respektvoll sein und dem anderen den Raum lassen, seinen eigenen Kuchen zu backen.“ Scherzhaft fügte sie hinzu: „Allein über meine Liebe zu sprechen, bringt mich ins Schwitzen.“ Ein wichtiger Bestandteil ihrer Beziehung sei die Kommunikation: „Wir hören einander zu und wissen, dass wir über jedes Problem, jede Herausforderung oder kreative Idee sprechen können – und zwar so lange wie nötig.“

Gleichzeitig respektierten sie die individuellen Bedürfnisse des anderen: „Manchmal braucht man einfach Zeit, um tief in etwas einzutauchen oder einen eher stillen kreativen Prozess durchzumachen.“ Für Alexandra sind gegenseitiger Respekt und spielerische Kreativität die Schlüssel ihrer Beziehung: „Es ist auch einfach ein Spiel, oder? Wir dürfen kreativ miteinander spielen.“ Ein weiterer Grund für die Stärke ihrer Beziehung sei, dass beide die Arbeit und Projekte des jeweils anderen verstehen und unterstützen. Sie sagte: „Jedes Projekt hat seine eigene Dynamik, sein eigenes Team, seine eigenen Regeln und einen Anfang, eine Mitte und ein Ende.“ Mit Blick auf Keanus berühmte Filmreihen John Wick und The Matrix ergänzte sie: „Ich habe mit John Wick gelebt, ich habe mit Neo gelebt.“

Auch ihre eigene Arbeit als Malerin nehme sie stark in Anspruch. Gerade dieses gegenseitige Verständnis habe die beiden enger zusammengebracht. Sie erklärte: „Wenn er sich in einer Rolle befindet, habe ich großen Respekt dafür und verstehe, dass dies Teil eines Projekts ist.“ Dasselbe gelte für sie selbst: „Wenn ich im Maler-Modus bin, dann bin ich vollkommen darin versunken. Es ist zwar keine Schauspielrolle, aber Malerei ist ebenfalls eine Form der Performance.“