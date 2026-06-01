Stars ‚Leicht zu lieben‘: Keanu Reeves macht seltene Bemerkung über Beziehung mit Alexandra Grant

Alexandra Grant and Keanu Reeves - New York Special Screening - Good Fotune - Starpix - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler schwärmt von seiner Partnerin, mit der er seit 2019 zusammen ist.

Keanu Reeves hat seltene Worte über seine Beziehung mit Alexandra Grant geäußert.

Der ‚John Wick‘-Schauspieler ist seit 2019 mit der bildenden Künstlerin zusammen, und das Paar ist sehr glücklich miteinander. Bei der MOCA Gala 2026 im Museum of Contemporary Art (MOCA) in Los Angeles wurde Keanu gefragt, ob Alexandra „eine Frau sei, die leicht zu lieben ist“, worauf er enthusiastisch antwortete: „Ja!“

Alexandra sprach darüber, wie ihre Beziehung zu Keanu ihre Kunst verändert habe, und gab zu, dass ihre Arbeiten heutzutage einen positiveren Ton hätten. „Ich würde sagen, dass jede Malerei autobiografisch ist – selbst wenn man in abstrakten Werken vielleicht keine große Erzählung erkennt“, erklärte die 53-Jährige. „Aber ich würde definitiv sagen, dass meine Gemälde glücklicher geworden sind. Das lässt sich nicht leugnen. Das muss ich zugeben.“

Der ‚Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel‘-Darsteller war jedoch weniger überzeugt davon, dass Alexandra einen Einfluss auf seine eigene Arbeit gehabt habe. „Ich weiß nicht, ob das so ist“, zeigte er sich skeptisch. Der gemeinsame Auftritt des Paares bei der Gala erfolgte, nachdem Alexandra ihren „wertschätzenden“ und unterstützenden Partner kürzlich gelobt hatte.

Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin verriet sie: „Schon allein darüber zu sprechen, wie sehr ich meinen Partner liebe, bringt mich ins Schwitzen. Ich würde sagen, dass wir uns gegenseitig vollständig zuhören und wissen, dass wir über jedes Problem, jede Herausforderung oder kreative Idee sprechen können – und zwar so lange, wie es nötig ist.“ Auch gegenseitiger Respekt sei sehr wichtig in der Liebe. Ein weiterer Grund, warum ihre Beziehung so gut funktioniere, liege darin, dass beide an die jeweiligen Projekte des anderen glaubten. „Jedes Projekt hat seine eigene Autonomie, sein eigenes Team und seine eigenen Regeln. Und jedes Projekt hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende“, schilderte die US-Amerikanerin.