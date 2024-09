Film Keegan-Michael Key: Rolle in ‚Transformers One‘

25.09.2024

Keegan-Michael Key „konnte es kaum erwarten“, Bumblebee in ‚Transformers One‘ seine Stimme zu verleihen.

Der 53-jährige Schauspieler spricht den Autobot in dem neuen Film, der auf der Spielzeugserie basiert, wobei er von der Aussicht fasziniert war, einer Figur, die zuvor stumm war, etwas anderes zu verleihen.

Keegan-Michael erzählte in einem Interview gegenüber ‚Collider‘: „Ich konnte es kaum erwarten, wissen Sie, was ich meine? Weil es keine Regeln dabei gibt, oder nicht? Niemand kann uns sagen, was wir tun sollen! Dies ist die Ursprungsgeschichte. Es war also so aufregend und unterhaltsam, dass Josh Cooley, der Regisseur und ich das einfach zusammen aufbauen konnten, so wie wir es wollten. Und natürlich gibt es Richtlinien angesichts des Drehbuchs und der Geschichte und der Reise seines Lebens und wie es eskaliert und alles auf und ab geht.” Keegan-Michael ist an der Seite von Chris Hemsworth und Scarlett Johansson Teil der Besetzung des kommenden Films und lobte die Crew dafür, dass sie eine starke „Chemie“ zwischen den Darstellern schaffen konnte, obwohl die Schauspieler isoliert gearbeitet haben.