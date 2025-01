Musik Kehlani: Ihre Grammy-Nominierungen haben in ihrem Leben „nichts geändert“

Kehlani - New York show August 9 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 16:00 Uhr

Kehlani verriet, dass ihre Grammy-Nominierungen in ihrem Leben „nichts geändert“ haben.

Die 29-jährige Sängerin erhielt im Laufe ihrer Karriere fünf Nominierungen von der Recording Academy und obwohl der Star für die Anerkennung dankbar ist, möchte sie bodenständig bleiben.

Die Künstlerin erzählte in einem Interview gegenüber CBS: „Ich will sagen – und das auf die respektvollste und dankbarste Art und Weise, dass es nichts geändert hat. Diese Dinge sollten Ihre Wahrnehmung Ihrer Kunst als Künstler gar nicht prägen. Sie sollten nur bestätigen, dass Sie besser darin werden, Ihre Geschichte zu erzählen.“ Bei den Grammys an diesem Wochenende wurde die Musikerin für das beste progressive R’n’B-Album für ‚Crash‘, den besten R’n’B-Song für ‚After Hours‘ und die beste Rap-Performance für ihren Beitrag zum Song ‚Kehlani‘ des Rappers Jordan Adetunji nominiert. In dieser Woche hatte Kehlani am Mittwoch (29. Januar) in der O2-Arena in London ihre bisher größte Headliner-Show gespielt, verkündete zunächst jedoch, dass sie die Meet and Greets-Treffen absagen würde, nachdem sie an Grippe erkrankte. Die Sängerin wurde dann von einem Arzt untersucht und erhielt eine Infusion, Sauerstofftherapie und Steroidspritzen. Daraufhin verkündete sie in ihrer Story auf ihrem Account auf Instagram, dass die Meet and Greets-Treffen wieder stattfinden würden.