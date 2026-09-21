Stars Keine Geburtstagsparty für Heinz Hoenig

Heinz Hoenig - Avalon - November 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2026, 14:00 Uhr

Heinz Hoenig wird seinen Geburtstag dieses Jahr verspätet feiern müssen.

Eigentlich sollte Heinz Hoenig seinen 75. Geburtstag mit einer großen Überraschung in Hamburg verbringen.

Seine Frau Annika hatte offenbar eine besondere Reise vorbereitet: Treffen mit alten Freunden und Weggefährten, eine Rundfahrt auf der Elbe und ein Abend in seinem früheren Stammlokal ‚Zwick‘ standen auf dem Plan. Doch aus den Feierlichkeiten wird vorerst nichts. Der Grund ist der aktuelle Gesundheitszustand des Schauspielers. Erst vor wenigen Tagen musste Hoenig erneut medizinisch behandelt werden. Nach Komplikationen im Zusammenhang mit einem eingesetzten Stent wurde er zunächst in einem Krankenhaus behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Am 24. September wird der Schauspieler 75 Jahre alt – genau an diesem Tag war ursprünglich die große Feier vorgesehen.

Wie ‚Bild‘ berichtet, hat seine Ehefrau die Pläne nun geändert. Statt einer ausgelassenen Geburtstagsreise soll es zunächst deutlich ruhiger zugehen. „Das Ganze war als Überraschung für Heinz geplant gewesen. Aber er muss sich jetzt schonen“, erklärte Annika Hoenig dem Blatt. Gefeiert werde deshalb „im kleinen Rahmen bei uns zu Hause in Blankenburg“. Die große Party soll allerdings nicht ersatzlos gestrichen sein: „Wir holen die Party zu einem späteren Zeitpunkt nach.“

Offenbar gibt es sogar bereits einen neuen Termin für die ursprünglich geplante Reise. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll Hamburg nun Mitte Oktober auf dem Programm stehen. Damit könnte Hoenig seine Geburtstagsfeier nachholen, sobald es sein gesundheitlicher Zustand wieder zulässt.

Die vergangenen Jahre waren für den Schauspieler von erheblichen gesundheitlichen Problemen geprägt. Vor rund zwei Jahren war sein Zustand zeitweise lebensbedrohlich. Hoenig lag zwischenzeitlich im Koma, für seine Behandlung wurden Spenden gesammelt. Erst später trat er wieder öffentlich auf. Zuletzt kam es erneut zu einem medizinischen Notfall. Am Sonntag, dem 13. September, wurde Hoenig nach einem Unwohlsein zunächst in Halberstadt behandelt und anschließend per Hubschrauber in die Uniklinik Magdeburg gebracht, wie ‚t-online‘ berichtete. Bereits am darauffolgenden Mittwoch konnte er wieder nach Hause zurückkehren.