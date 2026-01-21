Stars Keine Pläne für weitere ‚With Love, Meghan‘-Staffel

Duchess Meghan - Getty - Women of Vision Awards - New York - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 09:00 Uhr

Die Frau von Prinz Harry will sich vorerst auf ihre Lifestyle-Marke konzentrieren.

Herzogin Meghan hat derzeit keine Pläne für eine dritte Staffel von ‚With Love, Meghan‘ auf Netflix.

Die Frau von Prinz Harry hat für den Streamingdienst bislang zwei Staffeln sowie ein Weihnachtsspecial der Lifestyle-Show produziert, plant jedoch vorerst keine neuen Folgen. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Derzeit gibt es keine Pläne für eine dritte Staffel.“

Meghan nutzte die Sendung als Sprungbrett für den Start ihrer Lifestyle-Marke ‚As ever‘, zu der unter anderem Marmeladen, Tees, Crêpe-Mischungen, Blütenstreusel, Weine und Kerzen gehören, und möchte sich nun verstärkt darauf konzentrieren. Ein weiterer Insider erklärte: „Die Show und die Partnerschaft mit Netflix waren ein großartiges Launch-Pad für ‚As ever‘, aber beides parallel zu machen war unglaublich zeitaufwendig.“

Derzeit fokussiere sich Meghan komplett auf den Aufbau ihrer Marke. „Sie freut sich darauf, weiterhin Koch- und DIY-Inhalte für ihre Social-Media-Kanäle zu kreieren – aber auf eine Weise, die ihr mehr Zeit für das Tagesgeschäft lässt. Sie liebt es, ihre unternehmerischen Fähigkeiten auszuleben.“ Der Insider ist jedoch überzeugt, dass die 44-Jährige für weitere Episoden zurückkehren wird. „Es gibt definitiv Pläne für weitere Specials in der Zukunft“, zeigte er sich zuversichtlich.

Die ehemalige Schauspielerin hatte eingeräumt, dass die Arbeit an einer TV-Serie sehr anstrengend sei. Beim ‚Most Powerful Women Summit‘ von ‚Fortune‘ im Oktober 2025 gestand sie: „Wenn man sich dieses Format anschaut, dann merkt man: Acht Episoden über zwei Staffeln hinweg sind eine Menge Arbeit. Und nachdem ich sieben Jahre lang bei ‚Suits‘ mitgespielt habe, weiß ich, was alles in einer Produktion steckt.“