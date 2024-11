Stars Keira Knightley: Ihre neuen Sexszenen werden heißer als in ‚Abbitte‘

Bang Showbiz | 25.11.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin ist überzeugt davon, dass ‚Rivals‘ noch sexier ist als der Film ‚Abbitte‘.

Keira Knightley ist überzeugt davon, dass ihre Auftritte in ‚Rivals‘ heißer sind als die berühmte Sexszene aus ‚Abbitte‘.

Für den Film aus 2007 stand die Schauspielerin mit ihrem Kollegen James McAvoy vor der Kamera, mit dem sie eine berüchtigte Szene drehte, in der die beiden Stars Sex an einem Bücherregal haben. Die Disney+-Show ‚Rivals‘, die auf einem Roman von Jilly Cooper basiert und im vergangenen Monat Premiere feierte, sei laut Knightley in Sachen Sexszenen nicht mit ‚Abbitte‘ vergleichbar.

„Ich habe jede Sekunde davon geliebt“, erklärte sie im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘. „Ich fand alle brillant. Das Poppen ist außergewöhnlich. Die berühmteste Sexszene, die ich je gemacht habe, und die, die am besten funktionierte, war in ‚Abbitte‘. Das war brillant, denn wir hatten ein Storyboard.“ Über die Nacktszenen ihrer männlichen Kollegen sagt Keira: „Es gibt viel mehr. Es gibt eine Menge Hintern zu sehen. Das ist großartig. Und tatsächlich gibt es viel weniger weibliche Nacktheit, was interessant ist.“ Für ‚Rivals‘ stand die Schauspielerin unter anderem gemeinsam mit Emily Atack, David Tennant und Danny Dyer vor der Kamera.