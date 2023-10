Musik Keith Richards: Die Gitarre überrascht ihn immer wieder

10.10.2023

Keith Richards erklärte, dass das Alter und Arthritis seine Art und Weise, Gitarre zu spielen, verändert hätten.

Der 79-jährige Rolling-Stones-Rocker und seine Bandkollegen Sir Mick Jagger und Ronnie Wood bereiten sich aktuell auf die Herausgabe ihrer ersten neuen Studio-LP ‚Hackney Diamonds‘ seit 18 Jahren vor.

Keith hat jedoch das Glück, dass ihm seine Arthritis keine extremen Schmerzen bereitet, wobei er aber akzeptiert, dass jeder Geschwindigkeitsverlust auf dem Griffbrett des Instruments auf die Gelenkerkrankung und sein fortschreitendes Alter zurückzuführen sei. In einem Interview in der ‚Today‘-Sendung von BBC Radio 4 enthüllte Richards: „Komischerweise habe ich keinen Zweifel daran, aber ich habe keine Schmerzen: Es ist eine Art harmlose Version davon. Ich denke, wenn ich langsamer geworden bin, dann liegt es wahrscheinlich eher am Alter.“ Keith fügte hinzu, dass er unendlich erstaunt darüber sei, dass ihm die Gitarre immer wieder neue Spielweisen zeigt. „Und ich fand es auch interessant, immer wenn ich mir denke: ,Das schaffe ich nicht mehr ganz‘, dann zeigt mir die Gitarre, dass es auch einen anderen Weg gibt. Ein Finger bewegt sich um eine Stelle anders und … Hier hat sich dann gerade eine ganz neue Tür geöffnet.“ Keith verriet zudem, dass das neue Album der Band zustande kam, nachdem der 80-jährige Mick der Band vorgeschlagen hatte, am Ende ihrer 60-jährigen Jubiläumstournee im Jahr 2022 ins Aufnahmestudio zu gehen. Das letzte Album der Band mit neuem Material war ‚A Bigger Bang‘ von 2005, während die Musiker im Jahr 2016 ‚Blue and Lonesome‘ herausbrachten, das Blues-Cover enthielt.