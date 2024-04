Musik The Rolling Stones zollen Charlie Watts Tribut

Die Rolling Stones vermissen das „Chaos und die Gerissenheit“ ihres verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts.

Die Rocklegenden starteten ihre ‚Hackney Diamonds Tour‘ am Sonntag (28. April) im NRG Stadium in Houston in Texas und markierten damit ihre zweite Tournee ohne Charlie, der im Juni 2021 im Alter von 80 Jahren verstorben war.

Und obwohl die Band von Steven Jordans Talent am Schlagzeug beeindruckt ist, dem Musiker, der seit Charlies Tod den Platz einnimmt, vermissen die Musiker die Energie, die Watts in ihre Konzerte einbrachte. Berichten der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung zufolge verriet der 63-jährige Bassist Darryl Jones: „Sie können Steve Jordan haben – der jetzt an seiner Stelle spielt – den Sie für einen gebildeteren und gelehrteren Musiker halten würden. Aber er kann nicht das gleiche Chaos oder die gleiche Gerissenheit wie Charlie erzeugen. Charlie ist wirklich ein Mysterium gewesen.“ Sänger Sir Mick Jagger gab zu, dass es seltsam sei, ohne Charlie aufzutreten, weil der Schlagzeuger seit seinem 19. Lebensjahr hinter ihm auf der Bühne spielte. In einem Gespräch gegenüber der ‚Daily Mirror‘-Zeitung erklärte Jagger: „Natürlich ist das schwer. Ich meine, es ist mein ganzes Leben, seit ich 19 bin oder was auch immer, es war immer Charlie. Natürlich ist es emotional, aber darüber muss man im Leben hinwegkommen.“ Die Band wird auf ihrer ‚Hackney Diamonds Tour‘-Tournee in insgesamt 16 Städten in Amerika und Kanada auftreten.