Stars Keith Urban: Angst vor Abfuhr von Nicole

Keith Urban and Nicole Kidman - April 2024 - 49th AFI Life Achievement Award Gala - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 08:00 Uhr

Keith Urban war „verängstigt und nervös“, als er Nicole Kidman um das erste Date bat.

Der 56-jährige Sänger ist seit 2006 mit der ebenfalls 56-jährigen ‚Eyes Wide Shut‘-Schauspielerin Nicole verheiratet. Als seine Frau jetzt am Sonntag (28. April) den AFI Life Achievement Award zu Ehren ihrer erfolgreichen Karriere erhielt, plauderte der Star aus dem Nähkästchen und verriet, dass er sie für eine „echte Prinzessin“ hielt, als er anfing, ihr den Hof zu machen.

„Ich habe versucht, cool zu bleiben, aber innerlich fühlte ich mich, als hätte ich mich in den königlichen Ball geschlichen, nur weil Nic so eine wahrhaft jenseitige Aura an sich hatte. Ich fühlte mich ein bisschen, als würde ich eine echte Prinzessin treffen. Und trotz alledem habe ich es geschafft, auf einem winzigen Blatt Papier ihre Telefonnummer zu bekommen.“ Der Musiker verriet weiter, dass er danach aber echte Angst davor hatte, sie anzurufen. „Ich habe, wie du wahrscheinlich herausgefunden hast, den Mut aufgebracht, sie endlich anzurufen.“

Die ‚Expats‘-Darstellerin hat die Kinder Sunday (15) und Faith (13) mit Keith und Bella (31) und den 29-jährigen Connor mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise. Nicole sagte vor der Zeremonie, dass es gut sei, zur Abwechslung einmal ihre ganze Familie um sich haben zu können. Nicole wurde auf dem roten Teppich von ihrem Ehemann, ihren Töchtern, ihrer Nichte Sybella Hawley, ihrer Schwester Antonia Kidman und ihrem Schwager Craig Marran begleitet. Sie sagte: „Es ist schön, dass die Familie in der Lage ist, dies mit mir teilen zu wollen, denn oft geht das nicht. Wenn man zu den Academy Awards eingeladen wird, bekommt man oft nur ein Ticket extra. Die Vorstellung, dass die Familie zu so etwas kommen kann, ist wirklich aufregend.“