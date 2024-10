Beauty & Fashion Keke Palmer: Law Roach ist nicht der passende Stylist für sie

Keke Palmer - May 2024 - Amazon's Inaugural Upfront Presentation at Pier 36 - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 16:00 Uhr

Keke Palmer hat Law Roach als „nicht den besten Stylisten“ für sich bezeichnet.

Die 31-jährige Schauspielerin ist zuvor von Promi-Stylist Law Roach gestylt worden, der auch für das Styling von Zendaya und Ariana Grande verantwortlich ist, wobei Law jetzt verraten hat, dass es zwischen ihm und Keke „nicht ganz funktioniert“ habe.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu seinem neuen Buch ‚How to Build a Fashion Icon: Notes on Confidence from the World’s Only Image Architect‘ erzählte Roach: „Als Keke und ich anfingen zu arbeiten, haben wir vor vielen, vielen Jahren zusammengearbeitet. Es hat nicht ganz funktioniert, aber wir haben uns immer geliebt. Es ist immer Liebe gewesen. Es war immer Liebe.“ Obwohl ihre vorherige Partnerschaft zwar nicht funktionierte, taten sich die beiden Stars kurz nach Palmers erster Schwangerschaft wieder zusammen, um gemeinsam an einem Look zu arbeiten: „Ich dachte mir: ‚Oh, lass uns den Babybauch zeigen.‘ Ich bringe all diese Klamotten mit und bekomme nie das richtige Outfit hin. Und einmal hat sie mich tatsächlich angerufen und gesagt: ‚Du bist vielleicht der beste Stylist der Welt, aber nicht der beste Stylist für mich.‘ Ich fand das toll.“ Keke enthüllte zuvor, dass die Designs von Sergio Hudson ihr dabei geholfen haben, ihre Kurven zu „betonen“.