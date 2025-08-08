Stars Kelley Mack: Ihr Tod kam ’sehr unerwartet‘

Bang Showbiz | 08.08.2025, 11:00 Uhr

Die ‚Walking Dead‘-Schauspielerin starb am 2. August im Alter von 33 Jahren, nachdem im Februar bei ihr ein Gliom, Krebs des zentralen Nervensystems, diagnostiziert wurde.

In den Monaten vor ihrem Tod habe sich Mack jedoch deutlich besser gefühlt. Ein Nahestehender der Familie teilte in einem Gespräch mit ‚TMZ‘ mit, dass sich Kelley, die mit bürgerlichem Namen Kelly Klebenow hieß, nach der Behandlung zwar gut erholt habe, dann aber „aus dem Nichts“ einen Rückfall erlitten habe. Die Krankheit habe sich in den vergangenen Wochen im Körper der Prominenten ausgebreitet, was zu einem „schnellen Ende“ führte. Die ‚9-1-1‘-Prominente habe vor ihrem Tod „enorm“ viel Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden verbracht und arbeitete noch vor einem Monat an ihren Aufträgen als Synchronsprecherin. Ein Sprecher von Kelley verriet jetzt, dass ihr Tod völlig überraschend gekommen sei, weil sie Anfang Juni noch für Rollen vorgesprochen und sich für Parts von Charakteren mit eingeschränkter Mobilität beworben hatte, da sie einen Rollstuhl benutzte. Obwohl die Schauspielerin ihrem Team Anfang Juli mitteilte, dass sie eine Pause vom Vorsprechen brauche, enthüllte ihr Sprecher: „Wir hatten keine Ahnung, welche Wendung es nehmen würde, und es kam sehr unerwartet.“