Kelly Clarkson stellt ihre Kinder an erste Stelle, während sie um ihren Ex-Mann Brandon Blackstock trauert

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2025, 12:00 Uhr

Die Sängerin will sich in den kommenden Wochen und Monaten vor allem um ihren Nachwuchs kümmern, nachdem ihr Ex-Partner verstorben ist.

Kelly Clarkson will in der schweren Zeit nach dem Tod ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock vor allem ihre Kinder in den Mittelpunkt stellen.

Die 43-jährige Sängerin war sieben Jahre lang mit Brandon (48) verheiratet, bevor sich das Paar 2022 scheiden ließ. Trotz der Trennung legte Kelly großen Wert auf eine gute Beziehung zwischen Brandon und ihren gemeinsamen Kindern River Rose (11) und Remington (9). Sie soll ihren Terminplan regelmäßig angepasst haben, damit die Kinder ihn während seiner Krankheit oft besuchen konnten. Ein Insider verriet jetzt gegenüber ‚Us Weekly‘, wie Kelly mit der Trauer umgeht: „Es war kräftezehrend, erschöpfend, emotional und niederschmetternd. Aber ihre Kinder standen und stehen immer an erster Stelle. Ein großer Teil ihrer Fürsorge für Brandon war es, ihre Zeit so zu planen, dass sie die Kinder zu ihm bringen konnte.“

Brandon – früher Musikmanager, später Vollzeit-Rancher in Montana – starb am 7. August friedlich im Kreis seiner Familie, nachdem er mehr als drei Jahre lang gegen Krebs gekämpft hatte. Der Bekannte verriet außerdem, dass Kellys aktuelle Pause von der ‚Kelly Clarkson Show‘ und die Verschiebung ihrer Las-Vegas-Konzerte durch ihr Engagement für Brandon und die Kinder motiviert waren. Weiter hieß es: „Kelly ist ein Arbeitstier. Harte Arbeit ist alles, was sie kennt. Sie hasst es wirklich, Menschen zu enttäuschen. Was sie durchhalten ließ, war der Gedanke, wie viele Menschen auf sie angewiesen sind – ihre Crew, ihre Angestellten.“

Laut ‚TMZ‘ soll Kellys NBC-Show im Herbst zurückkehren. Trotz der Unterstützung durch Familie und Freunde bleibe Kelly die zentrale Bezugsperson für ihre Kinder, wie der Insider gegenüber ‚Us Weekly‘ weiter erklärte: „Sie hat Familie und Freunde, aber am Ende liegt alles bei ihr.“ Brandon hinterlässt seine Eltern, drei Geschwister, vier Kinder – darunter Savannah, seine Tochter aus einer früheren Ehe, die derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger ist – sowie Enkelkinder.