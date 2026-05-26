Musik Jack Osbourne bezeichnet KI-Ozzy als ’sehr geschmackvoll‘ und verteidigt Avatar seines verstorbenen Vaters

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at British Summer Time in Hyde Park, London - 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 18:00 Uhr

Jack Osbourne hat Fans versichert, dass der kommende KI-gestützte 'Digital Ozzy'-Avatar eine komplexe, von der Familie genehmigte und 'geschmackvolle' Hommage an seinen Vater sein werde, und betont, dass die Rocklegende selbst die Idee vor seinem Tod unterstützt habe.

Jack Osbourne hat Fans versichert, dass ein KI-gestützter Avatar seines verstorbenen Vaters Ozzy „sehr geschmackvoll“ sein werde.

Die Witwe der ‚Black Sabbath‘-Legende, Sharon Osbourne, trat kürzlich gemeinsam mit Jack bei dem Vortrag ‚The Enduring Legacy of a Rock Icon and His Family: Ozzy Osbourne and The Osbournes‘ auf der Licensing Expo auf. Dort bestätigte sie, dass sich „Digital Ozzy“ durch eine Partnerschaft zwischen Hyperreal und Proto Hologram bereits tief in der Entwicklung befinde.

Hyperreal – das Unternehmen hinter dem patentierten Digital-DNA-Prozess – entwickelt Ozzys authentifizierten Avatar, während Proto die holografische Präsenz ermöglichen wird, die dafür sorgt, dass der virtuelle Ozzy in Echtzeit erscheinen, sich bewegen und sprechen kann. Gemeinsam erklärten die Unternehmen, dass die Technologie es dem Avatar ermöglichen wird, Gespräche mit Fans zu führen und genau so zu reagieren wie Ozzy. Sharon sagte dem Publikum, sie sei erstaunt über das kreative Potenzial des Projekts: „Die Dinge, die man damit machen kann, sind einfach endlos.“

Nicht jeder ist überzeugt, aber Jack besteht darauf, dass die Menschen erstaunt sein werden, wie lebensecht das Ganze wirkt. Als Reaktion auf die Kritik sagte er auf seinem YouTube-Kanal: „Die Sache ist die: Was wir machen, wird so geschmackvoll sein. Es wird nicht verdammt lahm sein. Es ist wirklich komplex, was wir machen. Das ist nicht einfach nur ein Bild meines Vaters an ChatGPT anzuschließen.“ Stattdessen werde man mit High-Level-Technologie arbeiten und es werde sich sehr real anfühlen: „Es ist irgendwie verrückt, wie das genutzt werden wird.“

Er verriet außerdem, dass er die Idee vor Ozzys Tod im vergangenen Juli mit seinem Vater besprochen habe. Jack bestand darauf: „Es ist wirklich cool und ich glaube, mein Vater hätte das geliebt. Wir haben tatsächlich vor seinem Tod darüber gesprochen, so etwas zu machen. Also ja. Ich weiß, dass er darauf gestanden hätte.“

Fans müssen nicht lange warten. Digital Ozzy soll ab Spätsommer in Proto-Luma-Einheiten sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA erscheinen und markiert die erste Phase dessen, was ein bedeutendes neues Kapitel im Vermächtnis der Osbournes werden könnte. Hyperreal-CEO Remington Scott betonte, dass der Avatar mit vollständiger Zustimmung und großer Sorgfalt der Familie geschaffen worden sei. Er sagte: „Jedes Element dieses Avatars wurde ausschließlich aus authentifiziertem, genehmigtem Ausgangsmaterial erstellt: kuratiert, genehmigt und kontrolliert von den Menschen, die ihn am meisten lieben.“