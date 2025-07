Stars Kelly Osbourne: Ihr Vater Ozzy Osbourne liegt nicht im Sterben!

Kelly and Sharon and Ozzy Osbourne - Pre Grammys 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2025, 11:49 Uhr

Die Musikerin zeigt sich entsetzt von einem KI-generierten Video, in dem ihr Vater angeblich über seinen nahenden Tod spricht.

Kelly Osbourne betont, dass Ozzy Osbourne „nicht im Sterben liegt“.

Die 40-Jährige hat Stellung zu den Gerüchten über den Gesundheitszustand ihres Vaters bezogen. Dabei wetterte sie vor allem gegen ein KI-generiertes Video, das vorgibt, der ‚Paranoid‘-Rocker spreche über seinen nahenden Tod.

In einem Instagram-Video erklärte Kelly: „Da kursiert gerade ein Video in den sozialen Medien, das angeblich meinen Vater zeigt – aber es ist KI. Und die Stimme klingt wie eine Mischung aus meinem Vater und David Attenborough.“ Das Video beginne mit den Worten: „Ich brauche keinen Arzt, um mir zu sagen, dass ich sterben werde. Ich weiß, dass ich sterben werde.“

Die britische Musikerin zeigte sich entsetzt von dem Fake-Clip. „Was zum Teufel stimmt nicht mit euch Leuten? Warum verschwendet ihr eure Zeit damit, so ein Video zu machen?“, äußerte sie sich erregt. Kelly stellte klar: „Er liegt nicht im Sterben. Ja, er hat Parkinson, und ja, seine Mobilität ist nicht mehr wie früher, aber er stirbt nicht. Was stimmt nicht mit euch?“

Ozzy wurde in den letzten fünf Jahren siebenmal operiert und lebt seit 2003 mit Parkinson. Am vergangenen Wochenende trat der 76-Jährige bei seinem großen Abschiedskonzert auf. Im Villa Park in Birmingham stand er zum ersten Mal seit 2005 wieder gemeinsam mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward auf der Bühne.