Stars Kelly Osbourne überrascht Mutter Sharon Osbourne mit herzlicher Geburtstagsgeste

Kelly Osbourne - Instagram - October 10th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2025, 14:04 Uhr

Kelly Osbourne überraschte ihre Mutter Sharon Osbourne mit einer rührenden Geste zu ihrem ersten Geburtstag seit dem Tod ihres Ehemanns Ozzy Osbourne.

Der Black-Sabbath-Frontmann Ozzy starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an Herzversagen in seinem Haus in Buckinghamshire, nur zwei Wochen nachdem er mit seinen Bandkollegen ein allerletztes Abschiedskonzert im Villa Park in ihrer Heimat Birmingham gespielt hatte.

Kelly (40) teilte nun Videos auf Instagram, die die Überraschungsdekorationen zeigen, die sie arrangiert hatte, während ihre Mutter schlief. „Pssst! Heute ist der Geburtstag meiner Mom, und ich habe gerade ihr Zimmer dekoriert“, sagte Kelly in einer Story. Während sie die Kamera über schwebende Ballons und eingepackte Geschenke schwenkte, bevor sie sie auf Sharon richtete, die gerade 73 geworden war, fügte Kelly hinzu: „Und sie schläft immer noch.“

Musikmanagerin Sharon hatte zuvor über die „überwältigende Liebe und Unterstützung“ gesprochen, die sie seit dem Tod ihres Mannes erhalten habe, und sagte, sie sei von den Menschen um sie herum „getragen worden“ und versuche noch immer, „ihren Halt zu finden“. Sharon und Ozzys Sohn Jack Osbourne sprach in der Sendung ‚Good Morning America‘ ebenfalls über ihren Zustand und sagte: „Ihr geht’s okay, aber auch nicht okay. Ich weiß, dass sie die Liebe spürt.“