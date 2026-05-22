Musik Ozzy Osbourne soll als KI-Avatar weiterleben und mit Fans sprechen können

Ozzy Osbourne at the GQ Man of the Year Awards 2004 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 14:00 Uhr

Sharon Osbourne hat Pläne für einen vollständig interaktiven KI-Avatar von Ozzy Osbourne vorgestellt und verspricht den Fans damit eine neue Möglichkeit, den Geist der Rock-Ikone zu erleben.

Sharon Osbourne hat angekündigt, dass ein lebensechter KI-Avatar ihres verstorbenen Ehemanns Ozzy Osbourne offiziell in Entwicklung ist – ein Projekt, das es dem „Prince of Darkness“ ermöglichen soll, auch in einer neuen digitalen Ära mit seinen Fans in Kontakt zu bleiben.

Die Ankündigung erfolgte während ihres Vortrags auf der Hauptbühne der Licensing Expo. Dort bestätigte Sharon, dass „Digital Ozzy“ bereits intensiv entwickelt werde – im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Firma Hyperreal und Proto Hologram.

Hyperreal – das Unternehmen hinter dem patentierten Verfahren „Digital DNA“ – entwickelt einen authentifizierten Avatar von Ozzy, während Proto die holografische Technologie liefert, mit der der virtuelle Ozzy in Echtzeit erscheinen, sich bewegen und sprechen kann. Nach Angaben der Unternehmen soll die Technologie es dem Avatar ermöglichen, Gespräche mit Fans zu führen und auf eine Weise zu reagieren, wie Ozzy es selbst getan hätte.

Sharon erklärte dem Publikum, sie sei von den kreativen Möglichkeiten des Projekts beeindruckt. „Die Möglichkeiten damit sind praktisch grenzenlos“, sagte sie. Fans müssen offenbar nicht lange warten: „Digital Ozzy“ soll bereits ab dem Spätsommer in sogenannten Proto-Luma-Einheiten sowohl in Großbritannien als auch in den USA erscheinen. Dies markiert die erste Phase eines möglicherweise völlig neuen Kapitels im Vermächtnis der Familie Osbourne.

Hyperreal-CEO Remington Scott betonte, dass der Avatar mit voller Zustimmung und enger Begleitung der Familie entwickelt werde. „Jedes Element dieses Avatars basiert ausschließlich auf authentifiziertem und genehmigtem Material – sorgfältig ausgewählt, freigegeben und kontrolliert von den Menschen, die ihn am meisten lieben“, betonte er. Auch Proto-Hologram-Gründer David Nussbaum äußerte sich: „Es ist eine Ehre, das Vertrauen zu erhalten, eine wahre Rocklegende zurück in die Welt zu bringen, damit sie weiter mit Fans verbunden bleiben kann.“