Stars Kelly Ripa: Ihr nächster Ehemann sollte Milliardär mit ’schwerer Erektionsstörung‘ sein

Kelly Ripa - 2025 Oscars - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 11:00 Uhr

Kelly Ripa scherzte darüber, dass sie sich wünschen würde, dass ihr nächster Ehemann ein Milliardär mit einer „schweren Erektionsstörung“ ist.

Die 54-jährige Moderatorin ist seit dem Jahr 1996 mit Mark Consuelos, ihrem ‚Live With Kelly and Mark‘-Co-Star verheiratet, habe sich jedoch schon Gedanken darüber gemacht, was sie machen würde, wenn sich die beiden jemals trennen würden.

Ripa verriet in einem Gespräch in ihrer ‚Live With Kelly and Mark‘-Talkshow: „Wenn du und ich nicht zusammen wären, dann müsste mein nächster Ehemann – ich hätte fast gesagt: ‚Mein nächster Ehemann, möge er in Frieden ruhen‘ – mit einem Bein im Grab liegen.“ Kelly, die zusammen mit Mark die Kinder Michael (28), Lola (24) und Joaquin (22) hat, scherzte darüber, dass ihr das Erbe wichtiger sei als alles andere. Die Prominente witzelte: „Er muss eine schwere Erektionsstörung haben und mindestens 6 Milliarden Dollar auf der Bank.“ Mark, der ebenfalls 54 ist, scherzte, dass, falls er jemals Single bleiben sollte, dies wohl daran liegen müsste, dass Kelly „verstorben“ sei. Der Star sagte: „Ich würde um den Verlust trauern. Ich nehme an, dann bist du gestorben, denn warum solltest du jemals gehen?“