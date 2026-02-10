Stars Kelsea Ballerini: Liebe bleibt trotz Trennung

Kelsea Ballerini - February 2023 - 65th GRAMMY Awards - LA - Getty IMages BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 09:00 Uhr

Kelsea Ballerini und Chase Stokes „lieben sich immer noch“, obwohl sie sich getrennt haben.

Die 32-jährige Sängerin und der 33-jährige Stokes sind aktuell kein Paar mehr, obwohl sie in den vergangenen Monaten versucht hatten, ihre Beziehung zu retten.

Ein Insider berichtete ‚People‘: „Sie lieben sich immer noch, deshalb haben sie weiter versucht, ihre Beziehung zum Funktionieren zu bringen. Aber ihre Leben befinden sich derzeit an sehr unterschiedlichen Punkten. Es war in letzter Zeit schwierig, herauszufinden, wo sie leben und wie sie ihre Leben wirklich miteinander verbinden können. Das war etwas, worüber sie hin und her überlegt haben. Sie wollen einfach nur glücklich sein. Sie haben versucht, eine Situation zu finden, in der sie beide zusammen glücklich sind, aber das scheint im Moment nicht möglich zu sein.“

Im Gegensatz dazu deutete ein zweiter Insider an, dass Kelsea sich von Chase nicht richtig unterstützt gefühlt habe. Der Insider erklärte: „Kelsea hat ihn während ihrer gesamten Beziehung so sehr unterstützt, aber das wurde nicht erwidert, insbesondere da ihre Karriere weiter gewachsen ist. Es scheint, als sei er unsicher.“