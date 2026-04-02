Stars Kylie Jenner wird emotional, nachdem sie Tochter Stormi einen historischen TV-Moment zeigt

Kylie Jenner - 2022 Billboard Music Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 11:00 Uhr

Kylie Jenner wird emotional, nachdem sie Tochter Stormi einen historischen TV-Moment zeigt.

Kylie Jenner brach in Tränen aus, nachdem sie ihrer achtjährigen Tochter Stormi zum ersten Mal Episoden von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ gezeigt hatte.

Die 28-jährige Unternehmerin, die mit ihrem Ex-Partner Travis Scott auch den vierjährigen Sohn Aire hat, konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, nachdem sie gemeinsam mit Stormi einige frühe Folgen der Reality-Show angesehen hatte. Zuvor hatte ihre Tochter gefragt, wie Kylie, ihre Schwester Kendall Jenner und die Kardashians berühmt geworden sind. In der ersten Folge von Kid Cudis Podcast ‚Big Bro with Kid Cudi‘ erzählte sie: „Ich habe sie hingesetzt und gesagt: ‚Wir haben eine Fernsehsendung gestartet, als ich ein Jahr älter war als du, und deshalb sind wir heute alle zusammen da.‘ Sie meinte: ‚Kann ich das schauen?‘ Und ich so: ‚Klar.‘ Danach war ich total emotional. Ich weiß nicht, was über mich kam, aber ich lag im Bett und habe geweint.“

Kylie war selbst überrascht von ihrer emotionalen Reaktion und vermutet, dass es daran liegen könnte, dass sie beim Drehbeginn der Serie ungefähr im gleichen Alter war wie Stormi heute. Der Star, der neun Jahre alt war, als die Dreharbeiten zu ‚Keeping Up with the Kardashians‘ begannen, und zehn, als die Serie ausgestrahlt wurde, fügte hinzu: „Ich dachte einfach, vielleicht liegt es daran, dass meine Tochter jetzt im gleichen Alter ist wie ich damals, oder daran, dass ich meine Familie sehe und so dankbar bin für alles, was wir aufgebaut haben, aber gleichzeitig auch diese Nähe vermisse, als wir alle noch unter einem Dach gelebt haben.“ Kylie hat bereits jetzt „große Angst“, wie sich Ruhm in Zukunft auf ihre Tochter auswirken könnte. Sie sagte: „Wenn Stormi 15 wird, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir wissen nicht, wie sich (der Ruhm) auf sie auswirken wird, und das ist wirklich beängstigend.“ Im Moment genießt sie es jedoch, dass ihre Kinder sie „auf dem Boden halten“, da sie „keine Ahnung haben, was in dieser Welt vor sich geht“.