Stars Kendall Jenner will Modeln und Fernsehen aufgeben

Kendall Jenner at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 18:00 Uhr

Das Supdermodel will Schluss mit Reality-Shows und Fashion-Shows machen.

Kendall Jenner plant, ihr Leben im Rampenlicht aufzugeben und sich auf das Entwerfen von Häusern zu konzentrieren.

Die 29-Jährige wurde schon als Kind durch die Reality-Show ‚Keeping Up With The Kardashians‘ berühmt, bevor sie eine Karriere als Model startete. Heute balanciert sie ihre Laufsteg-Jobs mit den Dreharbeiten zur neuen Serie ‚The Kardashians‘. Doch Kendall ist fest entschlossen, der Unterhaltungsbranche den Rücken zu kehren, weil sie „das einfache Leben“ vorzieht.

Gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin enthüllte sie: „Ich schwöre bei Gott, ich werde alles stoppen und nur noch Häuser designen. Ich meine das ernst… Ich liebe meinen Platz in LA, aber ich liebe auch wirklich das einfache Leben. Ich mag es, morgens aufzustehen, einfach einen Badeanzug oder eine Jogginghose anzuziehen, kein Make-up, und frei in den Tag zu starten.“ Kendall fügte hinzu: „Ich denke viel über die Zukunft nach, aber ich versuche, nicht zu viel zu planen – obwohl ich eigentlich eine Planerin bin.“

Im gemeinsamen Interview mit ihrer Freundin Gigi Hadid verriet Kendall außerdem, dass sie derzeit ein neues Haus außerhalb von Los Angeles baut. Gigi betonte, ihre Freundin sei „eine der wenigen Personen, der ich zutrauen würde, ein Haus für mich zu entwerfen“.

Obwohl sie im Fernsehen aufgewachsen ist, hatte Kendall schon früher darüber gesprochen, dass sich ihre Kindheit „irgendwie normal“ angefühlt habe. Ihr erstes TV-Debüt in ‚Keeping Up With The Kardashians‘ hatte das Model bereits 2007. Doch Kendall ist überzeugt, dass sie und ihre jüngere Schwester Kylie Jenner in jungen Jahren weitgehend vom Rampenlicht abgeschirmt waren.

Im Podcast ‚Anything Goes‘ erklärte sie: „Wir gingen so lange wie möglich zur Schule. In der elften und zwölften Klasse habe ich dann Homeschooling gemacht. Also, auch wenn wir zuhause eine TV-Show hatten, gingen wir tagsüber auf eine normale Schule und hatten unsere Freunde, die wir schon vor der Show kannten. Es war nicht immer einfach, aber es fühlte sich irgendwie normal an.“