Stars Keri Russell über den Schönheitsdruck in Hollywood

Keri Russell - Hollywood Walk of Fame - 31.05.17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 11:00 Uhr

Keri Russell findet es seltsam, dass „jeder eine Meinung zu deinem Aussehen hat“.

Die 49-jährige Schauspielerin, deren Durchbruch 1998 mit der Serie ‚Felicity‘ kam, findet es frustrierend, dass sich die Menschen so sehr auf das Aussehen konzentrieren, gibt aber zu, dass sie selbst auch nicht anders kann, als darüber nachzudenken und zu sprechen.

Sie sagte gegenüber ‚People‘: „Es ist so seltsam, eine Frau zu sein. Jeder hat eine Meinung darüber, wie man aussieht, wie man sich kleidet, wie man seine Haare trägt. Das liegt einfach in der Natur unserer Gesellschaft. Das ist etwas, worüber meine Freundinnen und ich ständig reden. Plastische Chirurgie ist gerade total angesagt – bei Männern, Frauen, 20-Jährigen. Ich meine, es ist überall. Wir werden mit diesen Filmstars überschwemmt. Auch wenn sie vielleicht 50 oder 60 Jahre alt sind, sehen sie fantastisch aus.“

Russell spielt derzeit die US-Botschafterin Kate Wyler in ‚Diplomatische Beziehungen‘ und liebt es, dass ihre Figur nicht von ihrem Aussehen besessen ist. „Ich finde es wirklich unterhaltsam, ich meine, es macht Spaß, diese Rolle zu spielen. Ich mag es, wie launisch sie deswegen ist und wie sie immer versucht, sich mit anderen darüber zu streiten, und dabei unhöflich ist. Ich liebe es. Ich finde es entzückend“, so die Darstellerin und fügte hinzu: „Ich schaue mir diese Serie an und denke mir: So sehe ich nicht aus, weißt du. Ich mag mein Aussehen in der Serie, und es ist erstaunlich, dass ich das seltsam finde, dass es etwas Einzigartiges ist, so auszusehen, aber das ist es.“