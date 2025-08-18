Stars Kerry Katona: Sie kritisiert Brooklyn Beckham

Kerry Katona bezeichnete Brooklyn Beckham als „verabscheuungswürdig“, da er sein Eheversprechen ohne seine Eltern erneuerte.

Brooklyn, der der älteste Sohn von Victoria und David Beckham ist, heiratete die Schauspielerin Nicola Peltz im Jahr 2022 in einer glamourösen Zeremonie in Florida im Beisein seiner Familie.

Am Anfang des Monats veranstaltete das Paar jedoch eine Erneuerungszeremonie in Amerika, die ohne den Rest der Beckhams stattgefunden habe, inmitten von Gerüchten über eine angebliche Familienfehde. Kerry erklärte jetzt, dass die Situation „so schrecklich traurig“ gewesen sei. Katona schrieb in ihrer Kolumne für das ‚OK!-Magazin: „Ich finde es absolut verabscheuungswürdig, dass Brooklyn Beckham sein Eheversprechen mit Nicola ohne seine Eltern erneuerte. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Posh und Becks [Victoria und David] haben ihm alles gegeben und dass er sie ausgrenzt, was anscheinend gerade passiert, das ist schrecklich.“ Die Prominente fügte hinzu, dass das Paar etwas so Bedeutendes wie die Erneuerung ihres Ehegelübdes nicht hätte machen sollen, bis alle Konflikte geklärt sind, vor allem deshalb, weil sie „erst seit drei Jahren verheiratet sind“. Kerry sagte: „Sie hätten etwas so Bedeutendes wie die Erneuerung ihres Eheversprechens nicht tun sollen, bis alle Konflikte geklärt waren. Sie sind erst seit drei Jahren verheiratet, also war es kaum nötig. Die Situation ist so schrecklich traurig.“