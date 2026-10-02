Stars Kerry Washington und Jennifer Garner sind für Ben Affleck ‚Zwillingsseelen‘

Kerry Washington at American Black Film Festival Honors in Hollywood - Getty - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 11:00 Uhr

Ben Affleck findet, dass sich Kerry Washington und seine Ex-Frau Jennifer Garner sehr ähneln.

Ben Affleck sieht deutliche Gemeinsamkeiten zwischen Kerry Washington und seiner Ex-Frau Jennifer Garner.

Beide Schauspielerinnen verbindet offenbar nicht nur ihre Arbeit vor der Kamera, sondern auch eine besondere Geste gegenüber ihren Filmteams. Der 54-jährige Regisseur verriet, dass Washington, die in seinem neuen Krimi ‚Animals‘ mitspielt, und Garner beide gerne für die Besetzung und Crew ihrer jeweiligen Projekte backen. Im Podcast ‚Street You Grew Up On‘ erklärte Affleck gegenüber Washington: „Du und Jen Garner, übrigens – ihr seid echte Zwillingsseelen. Ihr seid die beiden … die einzigen Menschen, die ich kenne, die regelmäßig für die Crew backen.“

Der Schauspieler plauderte aus, dass die beiden Frauen ihre Kollegen damit regelmäßig übertreffen würden. „Es ist die Kategorie von Menschen, bei denen man sich wie ein Idiot fühlt, egal, wie sehr man sich anstrengt“, scherzte Affleck. Die beiden Darstellerinnen würden immer noch einen Schritt weitergehen. Affleck verriet außerdem, dass die Crew Washingtons Backwaren besonders gerne mochte. „Ich denke mir: ‚Ja, ich besorge etwas, vielleicht ein verpacktes Geschenk für die Crew.‘ Und sie sagen: ‚Hast du heute Kerrys Donuts bekommen? Morgen macht sie Halloween-Muffins'“, erzählte er. Washington ergänzte: „Ja, wir haben Halloween-Dunkin‘-Muffins gemacht, um deine Beziehungen zu würdigen. Ich wollte das Licht teilen.“

Kürzlich verteidigte Affleck seinen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei ‚Animals‘. Der Schauspieler, der bei dem neuen Film sowohl vor der Kamera stand als auch Regie führte, räumte ein, KI bei der Produktion „für viele Dinge“ eingesetzt zu haben. „Tatsächlich dachte ich, dass der Film ein gutes Beispiel dafür ist, wie man KI auf ethische Weise einsetzen kann, weil es ein sehr menschlicher Film ist“, sagte er gegenüber ‚Bloomberg‘. Affleck erklärte, KI sei „eine weitere Form von Computertechnik“ und damit eine Weiterentwicklung, die sich in eine lange Reihe technischer Fortschritte in der Film- und Fernsehbranche einfüge.