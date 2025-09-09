Stars Kerry Washington versucht, ihre Kinder vor sozialen Medien zu schützen

Kerry Washington - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin möchte nicht, dass ihre Kinder zu viel Einfluss von den sozialen Netzwerken erhalten.

Kerry Washington versucht, ihre Kinder von sozialen Medien fernzuhalten.

Die 48-jährige Schauspielerin, die Isabelle (10), Caleb (8) und eine Stieftochter mit ihrem Ehemann Nnamdi Asomugha hat, hat erklärt, warum sie keine Fotos ihrer Kinder auf Social-Media-Plattformen postet. Der Hollywoodstar, der seit 2013 mit Nnamdi verheiratet ist, sagte gegenüber ‚InStyle‘: „Es war am Anfang sehr schwer. Ich schaute mir ein Bild meines Kindes an und schickte es meiner Mutter: ‚Dieses Bild muss in der Welt sein, aber ich will es nicht posten!‘ Als [meine Kinder] anfingen, in die Schule zu gehen, und ich wusste, dass ich sie nicht jeden Moment des Tages beschützen konnte, war das beängstigend. Aber es ist okay. Meine 11-Jährige war dieses Wochenende mit mir auf dem Beyoncé-Konzert… aber ich poste keine Bilder von ihr. Unsere Kinder dürfen die sein, die sie sind, und nicht die, zu denen die Welt sie gemacht hat.“

Kerry ist ähnlich beschützend, wenn es um ihre Ehe geht. Die Schauspielerin erklärte: „Wir leben unser Leben und wir stehen in der Öffentlichkeit, aber wir sind trotzdem ziemlich privat. Vor fast zwei Jahren waren wir auf einer Couture-Show in Italien, und das Haus-Team hat ein Foto von uns gemacht. Ich sagte zu ihm: ‚Dieses Bild ist so schön. Ich möchte dieses Bild posten.‘ Und er so: ‚Wirklich?‘ Wir waren seit 10 Jahren verheiratet und hatten noch nie ein Foto von uns beiden zusammen gepostet. Wir sind beide die Art Schauspieler, die oft versuchen, so viel Wahrheit wie möglich hinter der Maske der Figur zu erzählen. Ich habe das Gefühl, wir sind schützender mit unserer echten Wahrheit. Die ist nicht für den öffentlichen Konsum.“

Trotzdem kann Kerry den Wert von sozialen Medien erkennen. Die Schauspielerin freut sich tatsächlich, mit ihren Fans über Plattformen wie Instagram in Kontakt zu treten. Sie sagte: „Ich habe eine unglaubliche Social-Media-Direktorin, Emily Kitching, die das Genie hinter einem Großteil der Social-Welt ist, die ich erschaffe. Ich denke sehr viel darüber nach, weil meine sozialen Medien der Ort sind, an dem ich Dinge kommuniziere, die mir wichtig sind. Wir wollen, dass es ein Ort des Spaßes und der Inspiration ist. Ich denke, es ist ein wirklich wichtiger Weg, um in Verbindung zu bleiben.“