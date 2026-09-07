Stars Kerstin Ott spricht offen über ihre Mastektomie

Kerstin Ott during the Schlagerinsel Open Air festival July 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 14:00 Uhr

Kerstin Ott spricht offen über ihre Mastektomie.

Schlagerstar Kerstin Ott hat sich in einem exklusiven Interview mit dem Magazin ‚Bunte‘ erstmals ausführlich zu ihrer Entscheidung geäußert, sich in ihren Dreißigern einer vollständigen Brustentfernung zu unterziehen.

Die 44-Jährige, die lange über diesen Schritt schwieg, erklärt nun offen, warum sie sich für die Operation entschied und warum es ihr nicht nur um gesundheitliche Gründe ging. „Es war keine Verkleinerung, sondern eine vollständige Mastektomie“, betont Ott. Familienbedingte Risikofaktoren spielten eine zentrale Rolle: „Einfach aus der Tatsache heraus, dass es in meiner Familie Brustkrebs gibt – und dass mich meine Brüste ohnehin immer gestört haben.“ Die Entscheidung reifte über Jahre, doch der Eingriff brachte nicht nur medizinische Sicherheit, sondern auch ein neues Körpergefühl. „Es war ein Prozess“, so die Sängerin, die heute mit ihrer Wahl zufrieden ist.

Doch die Reaktionen auf ihren Schritt waren nicht immer verständnisvoll. „Es stößt oft auf Unverständnis: ‚Wie kann man so etwas tun?'“, erzählt Ott. Ihre klare Antwort: „Es ist mein Körper. Und es ist völlig egal, was andere dazu sagen.“ Diese Haltung unterstreicht sie auch in anderen Gesprächen, etwa im Podcast ‚Zwischen den Zeilen‘ von Bettina Böttinger, wo sie betonte: „Nur ich selbst habe das Recht, über meinen Körper zu entscheiden. Nicht mein Ehepartner und nicht die Menschen, die von außen zuschauen.“

Ihre Ehefrau Karolina, mit der Ott seit 2017 verheiratet ist, stand ihr von Anfang an zur Seite. „Sie hat genau so reagiert, wie man es erwartet“, sagt Ott. Mittlerweile könne sich Karolina die Veränderung „gar nicht mehr anders vorstellen“. Für die Sängerin ist die Mastektomie heute ein abgeschlossenes Kapitel und eine Entscheidung, die sie ohne Reue trägt.