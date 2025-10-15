Stars Kerstin Ott über Ehe mit Frau Karolina: ‚Könnte mein Leben nicht hinter verschlossenen Türen führen‘

Kerstin Ott during the Schlagerinsel Open Air festival July 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin ist der Meinung, dass jeder Mensch frei darüber entscheiden soll, wie und mit wem er leben möchte.

Kerstin Ott freut sich darüber, ihren Fans ein Vorbild sein zu können.

Die Schlagersängerin ist seit 2017 mit ihrer Frau Karolina verheiratet. Ihr Coming-Out hatte sie bereits im Alter von 17 Jahren. Die ‚Die immer lacht‘-Interpretin geht sehr offen mit ihrer Homosexualität um und bringt damit frischen Wind in die Schlagerbranche. Verstellen ist für sie keine Option.

„Ich könnte mein Leben gar nicht hinter verschlossenen Türen führen, dafür bin ich nicht der Typ“, erklärte sie gegenüber der Zeitung ‚Thüringer Allgemeine‘. „Jeder Mensch sollte frei entscheiden können, wie er leben möchte – ohne dass das in Frage gestellt wird. Eigentlich sollte es niemanden etwas angehen.“

Kerstin verwies auf ein Zitat von US-Schauspielerin Whoopi Goldberg, die gesagt habe: „Wenn du Homosexualität nicht magst, dann gibt es eine einfache Lösung: Sei nicht homosexuell.“ Darüber denke die 43-Jährige oft nach. „Am Ende geht es niemanden etwas an, wie ich lebe. Und wenn ich dadurch jemandem Mut machen kann, weil ich offen damit umgehe, ist das natürlich toll“, fügte sie hinzu.

Die Musikerin erhalte regelmäßig Briefe von Fans, die sich für ihre Offenheit bedanken. „In meinem Postfach landen viele Zuschriften – von Eltern, deren Kinder sich geoutet haben, oder von Menschen, die selbst nach 20 Ehejahren den Mut gefunden haben, offen zu zeigen, wer sie wirklich sind“, erzählte sie. Durch Songs wie ‚Regenbogenfarben‘ habe Kerstin vielen Fans Mut machen können. „Das ist großartig und fühlt sich wie ein Geschenk an, weil ich sehe, dass die Botschaft ankommt“, schwärmte der Schlagerstar.