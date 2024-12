Victoria war schon als Kind dabei Kerzenziehen: Urige Tradition in der schwedischen Königsfamilie

Königin Silvia, Prinz Carl Philip und Kronprinzessin Victoria 1980 beim Kerzenziehen. (ili/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 15:04 Uhr

Bei den schwedischen Royals steht die nächste vorweihnachtliche Tradition auf dem Programm. Beim Kerzenziehen war Kronprinzessin Victoria schon als kleines Kind dabei.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (47) hat zusammen mit ihrem Ehemann, Prinz Daniel (51), und den beiden Kindern, Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8), Kerzen selbst gezogen. Ein Video von der vorweihnachtlichen Handwerksaktion zeigt der Palast auf dem Instagram-Account der schwedischen Königsfamilie. Dazu heißt es: "Frohe Weihnachten wünscht die Kronprinzenfamilie, die Skansen besuchte, um Kerzen für Weihnachten zu ziehen." Skansen ist ein altes Freiluftmuseum in Stockholm.

Im Kerzenschein und vor einem offenen Kamin taucht die Familie lange Dochte, die an Stöcken befestigt sind, in flüssiges Wachs und hängt sie anschließend zum Trocknen auf. Ebenfalls zu sehen: Prinzessin Estelle ist begeistert vom Wachsduft und Victoria wirkt sehr routiniert. Letzteres verwundert nicht wirklich, wenn man das neueste Foto betrachtet, das der Palast ebenfalls am Samstag gepostet hat.

Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme ist zu sehen, wie Königin Silvia (80) und König Carl Gustaf XVI. (78) bereits im Jahr 1980 zusammen mit ihrer Tochter Victoria und dem kleinen Prinz Carl Philip (45) einer Frau in traditionellem Gewand beim Kerzenziehen zusehen.

Weihnachtbaumschmücken mit den Enkeln

Es ist bereits der dritte vorweihnachtliche Termin von Estelle. Erst vor wenigen Tagen (17.12.) war sie bei einer weiteren traditionellen Aktion dabei: Die Königin schmückte gemeinsam mit ihren acht Enkelkindern -Estelle ist die Älteste – die Weihnachtsbäume im Stockholmer Schloss, die zuvor von der Forstuniversität geliefert worden waren.

Estelle beim Luciafest

Und auch zum alljährlichen Luciafest am 13. Dezember hatte der Königspalast wieder ein neues Foto der Zwölfjährigen veröffentlicht. Darauf trägt Estelle das traditionelle, weiße Gewand mit einem roten Seidenband um die Taille. Auf dem Schoss hat sie einen Korb mit Plätzchen – darunter das typische helle Safrangebäck. Am auffallendsten ist aber jedes Mal wieder die Kopfbedeckung. Die Prinzessin trägt den traditionellen Lichterkranz mit weißen Kerzen und roten Bändern.

Mit dem Foto, das der Palast auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat, wünscht die Königsfamilie "Einen schönen Lucia-Morgen aus Haga", dem Schloss.