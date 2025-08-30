Stars Kevin Costner: Neue Romanze

Kevin Costner - History Channel Talk - LA - September 21st 2024 - Kayla Oaddams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2025, 11:07 Uhr

Der Hollywood-Star soll nach seiner Scheidung von Christine Baumgartner mit der Regisseuerin Kelly Noonan Gores anbändeln.

Kevin Costner datet offenbar die Regisseurin Kelly Noonan Gores.

Der 70-jährige Schauspieler und die 46-Jährige sollen sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Kelly trifft sich mit Kevin, aber es ist alles sehr locker. Sie findet ihn wundervoll und interessant.“

Obwohl Kelly und Kevin ihre neue Beziehung genießen, betonen Freunde, dass es nichts Ernstes sei – denn für die Produzentin habe Dating momentan keine Priorität. Der Vertraute fügte hinzu: „Das letzte Jahr war sehr turbulent für sie. Sie trennte sich im vergangenen Sommer von ihrem Ehemann und lebte danach in einem Haus in Pacific Palisades, das niederbrannte. Sie konzentriert sich jetzt auf ihre Tochter und ihre eigene Gesundheit.“

Kelly und ihr Ex-Mann Alec Gores, mit dem sie die sechsjährige Tochter Riley hat, ließen sich 2024 nach acht Jahren Ehe scheiden. In ihrem Podcast ‚Heal with Kelly‘ erklärte sie damals: „Es war unerträglich. Auch wenn ich das Gespräch angestoßen habe – keiner von uns beiden wollte das, und es war extrem herzzerreißend.“

2023 trennte sich Kevin von seiner zweiten Frau Christine Baumgartner – ein Bruch, den er selbst als „vernichtenden Moment“ bezeichnete. Der siebenfache Vater, der von 2004 bis 2024 mit der Designerin verheiratet war, enthüllte in der Sendung ‚CBS Mornings‘: „Es ist kraftvoll. Es tat weh. Aber ich gehe weiter. Ich habe keine Wahl – meine Kinder schauen auf mich. Also kann ich nicht wie eine Blume verwelken, ich muss weitermachen.“ Der ‚Bodyguard‘-Darsteller fügte hinzu, dass er nach der Scheidung fest entschlossen gewesen sei, seine Kinder zu schützen: „Ich muss weiterhin der sein, der ich bin, und dabei ein besonderes Auge darauf haben, wer sie sind.“