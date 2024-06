Stars Kevin Spacey: Ich war zu tatschig

Kevin Spacey arrives at Southwark Crown Court in London - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 13:32 Uhr

Der Schauspieler gibt zu, in der Vergangenheit übergriffig gewesen zu sein.

Kevin Spacey gibt zu, dass er früher teilweise zu aufdringlich war.

Der 64-jährige Schauspieler musste sich vor einiger Zeit dem Vorwurf sexueller Übergriffe stellen. Obwohl er letztendlich vor Gericht freigesprochen wurde, gibt Spacey zu, in der Vergangenheit Fehler begangen zu haben. Während eines Auftritts in der TV-Show ‚Piers Morgan Uncensored‘ erklärte er: „Ich habe die Grenzen ausgetestet. Ich war zu tatschig. Ich habe jemanden sexuell berührt auf eine Weise, von der mir damals nicht bewusst war, dass es nicht gewollt ist.“ Ob sein damaliges Verhalten auch übergriffige Berührungen beinhaltete, beantwortete Spacey mit „Ja“ und fügte an: „Ich finde, dass grabschen ein wirklich komisches Wort ist. Ich selbst würde sagen, ich habe Personen gestreichelt. Ich war sanft zu Menschen. So bin ich. Bei einem Annäherungsversuch sollte man nicht aggressiv sein — es muss sanft sein. Man muss darauf achten, ob der andere positiv darauf reagiert. Das Wort an sich bringe ich also nicht mit meiner Erfahrung in Verbindung.“

Vor einer Weile dementierte Spacey außerdem Spekulationen, er sei mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet gewesen. Über den verstorbenen Unternehmer sagte der Filmstar: „Ich hatte keine Beziehung zu ihm.“