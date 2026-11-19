Stars Khloé Kardashian bezeichnet sich jetzt als demisexuell

Khloé Kardashian poses with the award - 2025 Duftstars In Duesseldorf - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 10:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin hat offen über ihr Bedürfnis nach emotionaler Nähe und ihre Zurückhaltung gegenüber unverbindlichen Beziehungen gesprochen.

Khloé Kardashian identifiziert sich als demisexuell.

Die Reality-TV-Bekanntheit erklärte, dass sie zunächst eine emotionale Bindung zu einem Menschen aufbauen müsse, bevor sie sich auf körperliche Nähe einlassen könne. Gleichzeitig vermisse sie manchmal die Zärtlichkeit einer Beziehung. In der aktuellen Folge ihres Podcasts ‚Khloé in Wonderland‘ vom Mittwoch (18. November) sprach die 42-Jährige mit ihrem engen Freund Simon Huck über ihre Sexualität und ihre bisherigen Dating-Erfahrungen. Eigenen Angaben zufolge hatte Khloé seit fünf Jahren kein Date mehr.

Nach den öffentlichkeitswirksamen Trennungen von Basketballspieler Tristan Thompson und ihrem Ex-Mann Lamar Odom habe sie wenig Interesse an unverbindlichen Begegnungen. Simon erklärte: „Eine demisexuelle Person kann nur dann romantische und intime Gefühle für jemanden entwickeln, wenn sie zuvor eine emotionale Beziehung zu dieser Person aufgebaut hat.“ One-Night-Stands seien dann praktisch unmöglich. „Und ich glaube, dass das auf dich zutrifft“, mutmaßte Simon.

Khloé erkannte sich darin wieder und räumte ein, noch nie einen One-Night-Stand gehabt zu haben. Auf die Beschreibung reagierte sie dennoch überrascht: „Ich bin demi? Wow.“ Demisexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der sexuelle Anziehung in der Regel erst durch eine starke emotionale Verbindung entsteht. Khloé erklärte, dass es ihr aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen schwerfalle, sich auf lockere Bekanntschaften einzulassen. Simon fragte die Unternehmerin daraufhin, ob sie manchmal die Aufregung vermisse, zu flirten und neue Menschen kennenzulernen.

Khloé antwortete: „Was ich eher vermisse … Manchmal möchte ich einfach nur geküsst werden. Aber nicht unbedingt dieses Gefühl, einfach nur Sex haben zu müssen.“ Die zweifache Mutter erklärte, sich zuweilen „eine ganz normale Umarmung“ zu wünschen. „Aber eben von jemandem, von dem man auch wirklich umarmt werden möchte“, ergänzte sie. Ein spontanes Abenteuer mit einem Fremden in einer Garderobe komme für Khloé nicht infrage.

Anschließend diskutierten die beiden über offene Beziehungen. Huck berichtete von Freunden, die bestimmte Regeln vereinbart hätten: Affären seien beispielsweise nur im Ausland erlaubt, zudem dürfe es keine Überschneidungen auf Instagram geben. „Ich respektiere solche Regeln durchaus“, verriet Khloé. „Ich finde, heterosexuelle Menschen sollten sich davon ruhig ein paar Dinge abschauen. Gebt uns einfach Regeln.“ Ehrlichkeit sei essenziell in einer Beziehung. Die Schwester von Kim Kardashian kritisierte insbesondere Männer, die Treue versprächen und anschließend fremdgingen.