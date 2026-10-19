Stars Kylie Jenner glänzt bei Victoria’s-Secret-Show in 50-Millionen-Dollar-BH

Kylie Jenner - Victoria's Secret Fashion Show 2026 - Runway - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 11:00 Uhr

Kylie Jenner begeisterte das Publikum bei der Victoria’s-Secret-Modenschau, als sie in einem mit 4.500 Diamanten besetzten BH im Wert von 50 Millionen Dollar über den Laufsteg schritt.

Kylie Jenner hat bei der Victoria’s-Secret-Modenschau in einem BH im Wert von 50 Millionen Dollar für Aufsehen gesorgt.

Die Reality-TV-Darstellerin gehörte am Sonntagabend (18. Oktober) zu den prominenten Gästen auf dem Laufsteg des Dessouslabels in den Sony Pictures Studios in Culver City, Kalifornien. Dabei wurde der 29-Jährigen eine besondere Ehre zuteil: Sie durfte den diesjährigen Fantasy Bra präsentieren, der mit 4.410 natürlichen Diamanten und einem beeindruckenden gelben Diamanten von 75,54 Karat besetzt ist. 15 Menschen arbeiteten mehr als 1.000 Stunden an dem Schmuckstück, dessen Herstellungskosten sich auf stolze 50 Millionen Dollar beliefen. Damit ist es der bislang teuerste Fantasy Bra in der Geschichte von Victoria’s Secret.

Adam Selman, Chief Creative Officer bei Victoria’s Secret, erklärte gegenüber dem Magazin ‚Vogue‘, dass das diesjährige Motto „Fandomonium“ lautete. Der Fantasy Bra sei einer der meistgewünschten Programmpunkte nach der Show im vergangenen Jahr gewesen. „Also dachten wir uns: Wie können wir das auf eine wirklich unterhaltsame und extravagante Weise umsetzen? Denn genau das ist es: ein ausgesprochen extravagantes Schmuckstück und ein Kunstwerk. Es hat beinahe Museumsqualität“, schwärmte Selman.

Auch die Wahl von Kylie Jenner begründete Selman. „Kylie geht weit über Mode, Kultur, Fernsehen und jede einzelne Kategorie hinaus. Genau das tun wir auch. Die Show ist so groß, dass sie echte Unterhaltung bietet, und ich glaube, Kylie ist dafür eine großartige Impulsgeberin.“ Jenner habe ihre ganz eigene Kultur geschaffen – etwas, von dem nur wenige Menschen behaupten könnten, es geschafft zu haben.

Der Fantasy Bra gehört seit 1996 fest zur Victoria’s-Secret-Modenschau. Damals präsentierte Supermodel Claudia Schiffer ein Outfit im Wert von einer Million Dollar auf dem Laufsteg. Zu den weiteren Stars, die im Laufe der Jahre die kostspieligen Kreationen getragen haben, zählen Heidi Klum, Gisele Bündchen und Tyra Banks.