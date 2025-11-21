Stars Khloé Kardashian: Kein Liebes-Comeback mit Tristan Thompson

Khloe Kardashian -Nov 7, 2022 2022 CFDA Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 14:00 Uhr

Khloé Kardashian ist entschlossen, eine gesunde gemeinsame Elternschaft mit Tristan Thompson zu pflegen – aber sie hat nicht die Absicht, ihre Romanze wieder aufleben zu lassen.

Die 41-Jährige, die mit dem Basketballstar die siebenjährige True und den dreijährigen Tatum hat, hat Spekulationen zurückgewiesen, sie könnte sich mit Thompson versöhnen.

In ihrem Podcast ‚Khloé In Wonder Land‘ erzählte der Reality-Star: „Ich finde es lustig, dass die Leute immer fragen: ‚Wie kannst du Tristan wieder in dein Leben lassen?‘ Und ich antworte dann: ‚Nun, Tristan ist nicht wieder in meinem Leben.‘ Er ist nur der Vater meiner Kinder, also wird er weiterhin Zeit mit seinen Kindern verbringen, und dafür bin ich wirklich dankbar. Ich finde es toll, dass er eine so gute Beziehung zu seinen Kindern hat. Ich finde das wunderbar und werde mich dem niemals in den Weg stellen. Ich halte es für sehr wichtig, dass diese Beziehung erhalten bleibt und so stark wie möglich ist.“

Unterdessen gab Khloé Kardashian kürzlich bekannt, dass ihr Podcast „etwas lockerer“ werden soll. Die Reality-TV-Star startete ‚Khloé In Wonder Land‘ Anfang dieses Jahres und bestätigte, dass sich die zweite Staffel des Podcasts leicht von der ersten unterscheiden wird. Sie erklärte gegenüber ‚People‘: „Was ich in dieser Staffel definitiv mehr machen werde, sind Solo-Episoden. Die kamen wirklich gut an, da die Leute Themen vorgeschlagen haben, über die ich sprechen sollte. Die Leute wollten auch, dass es mehr wie ein Gespräch ist, während zuvor hauptsächlich die Experten gesprochen haben. Dieses Mal werden also viele meiner Gäste Familienmitglieder oder Menschen aus meinem engsten Umfeld sein – Menschen, die nach wie vor sehr faszinierend sind, mit denen ich mich aber auch ganz ungezwungen unterhalten kann.“