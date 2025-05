Stars Khloé Kardashian: Tochter True scherzt über ihre Phobie vor Walen

Khloe Kardashian - June 15, 2022 in Los Angeles, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 16:00 Uhr

Die Tochter des Stars hat mit einem Streich über die Angst ihrer Mutter vor Walen gescherzt.

Khloé Kardashians Tochter True hat mit einem Streich über die Angst ihrer Mutter vor Walen gescherzt.

Die 40-jährige Reality-TV-Prominente, die mit ihrem ehemaligen Partner Tristan Thompson die Kinder True (6) und Tatum (2) hat, spricht seit Jahren offen über ihre Phobie vor dem großen Säugetier.

Kardashian verriet am Donnerstag (29. Mai) in den sozialen Medien, dass ihre älteste Tochter beschlossen habe, ihr einen Streich zu spielen, indem sie ihr heimlich einen walförmigen Schlüsselanhänger schenkte. In einem auf ihrem Account auf Instagram geposteten Video verriet Khloé: „True steht total auf Anhänger und liebt es, ihren Rucksack damit zu verzieren, und anscheinend liebt sie es, meine Handtasche zu verzieren, denn ich habe gerade gesehen, dass sie einen an meine Handtasche gehängt hat – diesen Wal-Schlüsselanhänger.“ Als True von der Schule zurückkam, befragte der ‚Kardashians‘-Star sie zu dem neuen Wal-Accessoire und dachte darüber nach, dass sie ihre Phobie vor Walen aufgeben sollte. Khloé sagte zu ihrem Nachwuchs: „Soll ich dir einfach sagen, dass ich Wale liebe? Das sollte ich dir sagen.“