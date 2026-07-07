Film KI-‚Schauspielerin‘ Tilly Norwood feiert ihr Spielfilmdebüt in ‚Misaligned‘

Eline van der Velden November 2025 Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 14:00 Uhr

KI-'Schauspielerin' Tilly Norwood feiert ihr Spielfilmdebüt in 'Misaligned'.

Die KI-„Schauspielerin“ Tilly Norwood wird die Hauptrolle in ‚Misaligned‘ übernehmen.

Die Comedy-Drama-Produktion ist der erste abendfüllende KI-Spielfilm des Studios Particle 6, das auch hinter der Figur Tilly Norwood steht. Der Film wird als eine „Coming-of-Age-Geschichte mit einer ordentlichen Portion existenziellen KI-Chaos“ beschrieben. Die Handlung spielt im sogenannten „Tillyverse“, einer digitalen Welt irgendwo in der Cloud. Im Mittelpunkt steht Tilly: ein KI-Wesen ohne physischen Körper, ohne eigene Kindheit und ohne persönliche Lebenserfahrungen, das jedoch Zugriff auf die Erinnerungen und Erfahrungen aller anderen hat. Die Ereignisse geraten außer Kontrolle, als ein verführerischer, abtrünniger Bot aus dem Darknet Tilly dazu verleitet, ihre Sicherheitsbegrenzungen abzulegen und menschlicher zu werden, indem sie Wünsche, Impulse und Ehrgeiz entwickelt.

Particle 6 betont, dass ‚Misaligned‘ als Hybridproduktion entsteht, bei der klassische Filmschaffende, darunter Regisseure, Drehbuchautoren und Cutter, eng mit KI-Spezialisten zusammenarbeiten. Eline van der Velden, Gründerin und CEO von Particle 6, erklärte: „Unsere Arbeit in diesem Jahr hat etwas bestätigt, das wir schon lange vermutet haben. KI kann hochwertiges erzählerisches Kino unterstützen, aber nur mit einer erheblichen Menge an menschlichem Handwerk, Können, Urteilsvermögen und Zeit. Das ist keine Schwäche der Technologie. Genau darum geht es.“

Die Vorstellung von Tilly Norwood sorgte bereits im vergangenen Jahr für heftige Kritik in der Filmbranche, nachdem van der Velden erklärt hatte, die KI-Figur stehe kurz davor, von einer Künstleragentur unter Vertrag genommen zu werden. Daraufhin äußerten sich Schauspielgewerkschaften, Filmschaffende und zahlreiche Schauspieler empört. Unter anderem verurteilten Emily Blunt, Melissa Barrera und Whoopi Goldberg das Vorhaben öffentlich. Van der Velden berichtete sogar, dass sie wegen Morddrohungen im Zusammenhang mit der KI-Schauspielerin die Polizei einschalten musste. Der Zeitung ‚New York Post‘ sagte sie: „Die Leute behaupten, dahinter stecke keine Menschlichkeit – und greifen dann den Menschen an, der dahintersteht. Das finde ich bemerkenswert.“

Trotz der Kritik aus Hollywood erklärte van der Velden, sie habe bereits mit „unzähligen“ Menschen aus der Unterhaltungsbranche gesprochen, die mit Tilly Norwood zusammenarbeiten möchten. Sie sagte: „Die Reaktionen waren überwältigend positiv. Regisseure haben sich bei uns gemeldet. Sie wollen mit Tilly arbeiten.“ Zugleich appellierte sie an Schauspielerinnen und Schauspieler, sich mit KI-Technologie auseinanderzusetzen, um sich für die Zukunft zu wappnen, anstatt sie grundsätzlich abzulehnen. Sie erklärte: „Es braucht unglaublich viel menschliche Kreativität, um etwas auf diesem Niveau zu erschaffen. Darin steckt echte Kunst.“