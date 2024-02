Beauty & Fashion Camila Cabello: Von Musik zu Mode Camila Cabellos Musik inspiriert ihr Stilbewusstsein. Die 26-jährige Sängerin glaubt, dass es eine starke Verbindung zwischen ihrer Musik und ihren Modeentscheidungen gibt. Camila, die als Teenager als Teil von Fifth Harmony berühmt wurde, erzählte dem ‚PUSS PUSS Magazin‘: „Ich glaube, ich habe mich wirklich in neue Dinge in all diesen verschiedenen Bereichen verliebt, vor allem […]