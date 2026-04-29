Film ‚Du musst nicht schauspielern!‘ Das war Conan O’Briens lustiges Angebot für ‚Toy Story 5‘

Conan O'Brien at Warner Bros Discovery Upfront - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 19:00 Uhr

Conan O’Brien wurde gesagt, dass er für seine Rolle beim Töpfchen-Training in ‚Toy Story 5‘ „nicht schauspielern muss“.

Die Late-Night-Legende wurde als altmodisches Gadget Smarty Pants im neuesten Film der ikonischen Pixar-Reihe besetzt. Und der Star brauchte nicht viel Überzeugungsarbeit, um das Spielzeug zu spielen, das wie eine Toilettenpapierrolle aussieht, die an einem Halter hängt.

Regisseur Andrew Stanton enthüllte jetzt sein Angebot an den Schauspieler gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ und bezeichnete es als „eines der großartigsten Dinge, die ich je geschrieben habe“. Er las vor: „Lieber Conan, Smarty Pants ist ein Lernspielzeug für Kleinkinder zum Töpfchen-Training, das das Leben von Jessie, der jodelnden Cowgirl-Figur, zur Hölle macht. Er hat nur zwei Knöpfe: Nr. 1 und Nr. 2. Er hatte nur eine Aufgabe im Leben und hat sie in Rekordzeit erledigt. Danach wurde er draußen in einem verlassenen Spielschuppen zurückgelassen, die Batterien leer, und er liegt im Schlafmodus wie der Dorfbetrunkene. Smarty ist sarkastisch, frech, lustig, ein bisschen peinlich im Umgang, aber unter all dem Mist hat er ein Herz aus Gold. Du wirst für diese Rolle nicht schauspielern müssen.“

Die Beschreibung der (Klo-)Rolle war ein bewusstes Wortspiel, und der ‚Findet Nemo‘-Filmemacher verriet, dass Conan „sofort zugesagt hat“. Der Komiker selbst scherzte: „Als er sagte: ‚Schau, du bist ein Töpfchen-Trainingsgerät für Kinder, und alles, was wir wollen, ist, dass du einfach du selbst bist‘, bringt einen das schon zum Nachdenken, weißt du? Man fragt sich dann: ‚Ist das wirklich, wie die Leute mich sehen?‘ Vielleicht ist es so, aber ich habe beschlossen, es als Kompliment zu nehmen.“ Conan betonte, dass er „keine formale Ausbildung“ als Kind hatte, konnte sich aber mit der Liebe zu Spielzeugen identifizieren. Er scherzte: „Ich bin komplett Autodidakt. Ich bin eigentlich ein Wunderkind. Ich hatte kein Töpfchen-Trainingsgerät, aber ich hatte eine G.I.-Joe-Figur, die mir heilig war. Wir alle haben Spielzeuge, die uns als Kinder alles bedeuten.“

Stanton wollte, dass Smarty – der im Laufe der Jahre verlassen und vergessen wurde – wie „der Dorfbetrunkene gespielt wird, der einfach auf der Theke liegt“. Conan erklärte aber, wie schwierig es ist, „betrunken zu spielen“, weshalb er „mehrere Anläufe brauchte, um es halbwegs hinzubekommen“. Er fügte hinzu: „Es gibt nichts Schmerzvolleres, als zuzusehen, wie jemand es falsch macht. Und es ist sehr leicht, es falsch zu machen.“ Er witzelte, dass er deshalb auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen habe, und dass er kurz vor den Aufnahmen betrunken war.

Der Film setzt nach dem vierten Teil an, nachdem Woody (Tom Hanks) Bonnie verlassen hat, um Besitzern für verlassene Spielzeuge zu helfen. Jessie (Joan Cusack) ist zur Anführerin in Bonnies Zimmer geworden, während Buzz Lightyear (Tim Allen) ihr Stellvertreter ist. Die Dinge nehmen eine Wendung, als Bonnie, mittlerweile acht Jahre alt, sich in ihr neues, froschartiges Tablet Lilypad (Greta Lee) verliebt. ‚Toy Story 5‘ kommt am 19. Juni in die Kinos.