Mehr als acht Millionen Zuschauer Kieler „Tatort“ am Sonntag: NDR feiert erfolgreichsten Borowski-Fall

Axel Milberg holte mit seinem vorletzten "Tatort" eine Spitzenquote. Am 16. März läuft sein letzter Fall im Ersten. (ae/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 10:44 Uhr

Nach mehr als 20 Jahren verabschiedet sich Axel Milberg bald in den "Tatort"-Ruhestand. Sein vorletzter Fall als Kommissar Klaus Borowski lockte am Sonntagabend aber noch einmal richtig viele Zuschauer vor den Bildschirm.

Rekord für den vorletzten Borowski-Fall aus Kiel, der den rätselhaften Tod einer Frau nach einer Erotikparty zum Inhalt hatte: Beim "Tatort: Borowski und das hungrige Herz" schalteten am Sonntagabend, 12. Januar, im Schnitt 8,64 Millionen im Ersten ein. Der Marktanteil lag bei 31 Prozent. Noch nie habe ein Krimi mit Axel Milberg (68) als Kommissar Klaus Borowski so einen hohen Marktanteil gehabt, hieß es vom NDR, in dessen Auftrag der Film von der Nordfilm GmbH produziert wurde.

Video News

In einer Pressemitteilung am Montag wird NDR-Programmdirektor Frank Beckmann mit den Worten zitiert: "'Borowski und das hungrige Herz' hat mit seinem mutigen Thema und der spannenden Umsetzung das Publikum überzeugt: Kein Borowski-'Tatort' war jemals erfolgreicher!" Das sei vor allem "dem großartigen Spiel von Axel Milberg zu verdanken, dass sich seine Figur 'Borowski' über so viel Jahre ungebrochener Beliebtheit erfreut". Man sei nun "mit diesem Erfolg im Rücken" gespannt auf Borowskis letzten Fall.

Am 16. März läuft der letzte Borowski-Fall

"Borowski und das Haupt der Medusa" wird schon in wenigen Wochen ausgestrahlt: am Sonntag, dem 16. März, ab 20:15 Uhr im Ersten. Die bereits Anfang 2024 fertiggestellte Episode verspricht einen würdigen Abschied. Borowski steht unmittelbar vor seinem Ruhestand und möchte als Pensionär eine Fernreise unternehmen. Bei einem Behördengang zur Passverlängerung gerät er jedoch in einen ungeheuerlichen Fall, für dessen Aufklärung ihm nur noch vier Tage bleiben.

Axel Milberg hatten seinen Ausstieg aus der beliebten Krimi-Reihe bereits 2023 angekündigt: "So schön die Konzentration auf die Figur 'Borowski' war, nach 21 Jahren ändert sich der Markt und ich mit ihm." Seine Nachfolge steht indes schon fest: Mit Karoline Schuch (43) und Almila Bagriacik (34) übernimmt zum ersten Mal ein rein weibliches Ermittler-Duo die Fälle an der Kieler Förde.