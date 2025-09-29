Stars Kieran Culkin wird wieder Vater

Kieran Culkin and Jazz Charton at Waiting for Godot NY Sept 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 11:00 Uhr

Kieran Culkin wird zum dritten Mal Vater.

Die Frau des ‚Succession‘-Stars, Jazz Charton, mit der er bereits die sechsjährige Kinsey Sioux und den vierjährigen Sohn Wilder Wolf hat, zeigte am Sonntagabend (28. September) bei der Premiere von ‚Warten auf Godot‘ am Broadway in New York ihren wachsenden Babybauch. Auf den Bildern vom roten Teppich ist der 42-jährige Schauspieler zu sehen, wie er seine Hand auf den Bauch seiner 37-jährigen Frau legt.

Die Neuigkeiten kommen, nachdem Kieran seine bessere Hälfte im März, als er den Oscar für den besten Nebendarsteller entgegennahm, gebeten hatte, sich „ranzuhalten“, um weitere Kinder zu bekommen. Culkin, der den Preis für seine Rolle in ‚A Real Pain‘ erhielt, hatte seiner Frau Jazz bei der Emmy-Verleihung im Jahr 2024 gesagt, dass er ein drittes Kind wolle. Danach hatten sie eine Wette abgeschlossen, in der sie sagte, sie würde ihre Familie mit zwei weiteren Kindern vervollständigen, wenn er jemals einen Oscar gewinnen sollte. Das erste der beiden Kinder ist nun ja unterwegs…