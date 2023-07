Stars Kim Kardashian: Das bereut sie an der Beziehung mit Pete Davidson

Kim Kardashian at the Met Gala in New York City - Getty - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2023, 10:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin ist der Meinung, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex-Mann zu schnell wieder gedatet hat.

Kim Kardashian gesteht, dass sie sich zu schnell in die Beziehung mit Pete Davidson gestürzt hat.

Die Reality-TV-Darstellerin hat über ihre Scheidung von Kanye West im Jahr 2021 nachgedacht und darüber, wie es dazu kam, dass sie nur neun Monate nach Einreichung der Scheidung mit dem ‚Saturday Night Live‘-Komiker zusammen kam. In der neuen Folge von ‚The Kardashians‘ erzählte sie ihren Halbschwestern Kendall und Kylie Jenner: „Ich habe mich definitiv so schnell in eine andere Beziehung gestürzt. Das hat mich von anderen Dingen abgelenkt und das ist kein Weg, um vor Dingen wegzulaufen. Es ist besser, es zu verarbeiten, zu heilen… das ist ein guter Spruch. Handeln, heilen und dann fühlen.“

Kim und Kanye, die zusammen die Kinder North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4) haben, sind seit März 2022 offiziell geschieden. Davor waren sie sechs Jahre lang verheiratet. Ende 2021 begann die 42-Jährige, Pete zu daten – nur Monate, nachdem sie die Scheidung eingereicht hatte.

In einer früheren Folge von ‚The Kardashians‘ hatte Kim im Gespräch mit Scott Disick verraten, dass es kein böses Blut zwischen ihr und dem Comedian gebe: „Trennungen sind einfach nicht mein Ding. Ich bin stolz auf mich… Wir haben einfach geredet und geredet. Wir haben also beide sehr gut kommuniziert. Es ist natürlich traurig.“