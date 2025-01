Sie verrät es in ihrer Show Kim Kardashian: Hat der Reality-Star einen neuen Partner?

Kim Kardashian deutet eine neue Liebe in ihrem Leben an. (jom/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 13:06 Uhr

Unternehmerin Kim Kardashian deutet im neuen Trailer zu ihrer Reality-Sendung an, dass sie wieder datet und bereits Pläne für ihren geheimnisvollen Verehrer schmiedet.

Kim Kardashian (44) deutet im neuen Trailer zu ihrer Reality-Show "The Kardashians" an, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Die Ex-Frau von Kanye West (47) ist dabei zu sehen, wie sie außerhalb ihres Hauses ihrer Mutter Kris Jenner (69) erklärt, wo sie einen angebauten Kleiderschrank für "ihn" errichten wolle. "Er wird sich freuen." Ihre Mutter entgegnet ihr: "Du musst ihn wirklich mögen."

Kim Kardashian braucht "Liebe und Aufmerksamkeit"

Im weiteren Verlauf gibt Kim Kardashian weitere Hinweise auf eine potenzielle neue Liebe in ihrem Leben. "Ich hatte die Absicht, Single zu bleiben – ich habe euch komplett angelogen", erzählt sie in einem Ausschnitt offenbar im Gespräch mit den Verantwortlichen hinter der Kamera. "Dass ich nicht ausgehe und keine Liebe und Aufmerksamkeit will? Ich glaube, ihr kennt mich nicht", fügt die vierfache Mutter mit einem Lächeln an. In einem weiteren Moment aus der Show berichtet sie sichtlich aufgeregt, dass sie ein "Abendessen mit jemandem" plane.

Kim Kardashian und Kanye West heirateten 2014, acht Jahre später folgte die Scheidung. Nach einer kurzen Romanze mit Komiker Pete Davidson (31) wurden Kardashian zahlreiche Liaisons nachgesagt: Unter anderem soll sie mit dem NFL-Star Tom Brady (47) und dem Footballer Odell Beckham Jr. (32) angebandelt haben.

Die sechste Staffel "The Kardashians" startet am 6. Februar auf Hulu. In der Ankündigung heißt es: "Die Kardashian-Jenners kehren mit einem Jahr voller Herausforderungen, Meilensteinen und neuen Abenteuern zurück. Mit einer ungewissen Zukunft und ihrer Vergangenheit, die sie immer wieder einholt, müssen sich Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie und Kris aufeinander verlassen, um ihre Rollen als Mütter und Geschäftsfrauen zu meistern und die Hindernisse zu überwinden, die ihr zunehmend kompliziertes Leben mit sich bringt."

Im Trailer sind unter anderem die Feierlichkeiten zu Khloé Kardashians 40. Geburtstag oder die Reise der Schwestern nach Indien zur stargespickten Ambani-Hochzeit zu sehen. Kim Kardashian muss sich zudem neben ihrem Dasein als Unternehmerin auch als "Momager" beweisen, als Tochter North (11) einen Auftritt bei der Jubiläumsgala für "Der König der Löwen" im Hollywood Bowl absolviert.