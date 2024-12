Stars Kim Kardashian: Kleines Weihnachten dieses Jahr

Kim Kardashian - 2024 Kering For Women Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 11:00 Uhr

Kim Kardashian sagt, dass die alljährliche Heiligabend-Party ihrer Familie in diesem Jahr etwas „schlichter“ aus

fallen wird.

Matriarchin Kris Jenner (69) hat die Tradition 1987 bei sich zu Hause ins Leben gerufen, aber in den letzten Jahren haben ihre Töchter Kourtney (45) und Kim (44) die Feier bei sich zu Hause veranstaltet. Kim erklärte, dass das Treffen dieses Jahr etwas „intimer“ ausfallen wird, da „Bauarbeiten“ im Gange sind. Im Gespräch mit ,Vogue‘ erzählte Kim: „Da wir eine Menge Bauarbeiten haben, werden wir ein wirklich familiäres Treffen veranstalten, auf das ich mich sehr freue.“ Das wird die Familie aber nicht davon abhalten, sich in Schale zu werfen. Kim fügte hinzu: „Wir ziehen uns trotzdem schick an, denn das ist es, was wir tun.“

Die Skims-Gründerin, die mit ihrem Ex-Mann Kanye West die elfjährige North, den neunjährigen Saint, die sechsjährige Chicago und den fünfjährigen Psalm hat, sagt, dass die Partys so legendär sind, dass sogar die Freunde ihrer Kinder gerne dabei wären, und sie schwor, die festliche Familientradition aufrechtzuerhalten. Sie erzählte: „Das ist erst der Anfang. Unsere Kinder lieben sie und jetzt wollen auch alle ihre Freunde kommen. Es ist so eine schöne Tradition. Eines der wenigen Male, als es abgesagt wurde, war während der COVID-19-Pandemie.”