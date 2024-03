Robe aus Spitze Kim Kardashian: So elegant zeigt sie sich in Paris

Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week. (hub/spot)

SpotOn News | 03.03.2024, 18:00 Uhr

Gewohnt figurbetont und sehr elegant war die Robe, die Kim Kardashian für einen Auftritt in Paris wählte. Viele Promis zeigen sich gerade in der französischen Hauptstadt.

US-Star Kim Kardashian (43) hat sich vor der Balenciaga-Show während der Fashion Week in Paris in einem eleganten, schwarzen Outfit gezeigt. Die 43-Jährige erschien in einem figurbetonten Spitzenkleid mit tiefem Rückenausschnitt und Ärmeln, die ihr über die Hände reichten. Die dunkle, halbtransparente Robe lief in einer Schleppe aus. Dazu kombinierte sie spitze Pumps, ebenfalls in Schwarz.

Die Unternehmerin trug ihre dunklen Haare streng nach hinten gebunden und zu einem Pferdeschwanz gestylt. Ein glamouröses Make-up, das vor allem ihre Augen betonte, rundete den Auftritt bei der Modenschau ab. Ebenfalls vor Ort war Medienberichten nach unter anderem Leonardo DiCaprios (49) angebliche Freundin Vittoria Ceretti (25). Sie präsentierte über einem schwarzen Outfit einen riesigen weißen Rüschenmantel.

Auch Kanye West macht Paris unsicher

Auch viele andere Prominente weilen derzeit in Paris. So könnte Kim Kardashian auch ihrem Ex-Mann begegnet sein. Kanye West (46) hatte dort zumindest vor kurzem mit seiner neuen Frau für Aufsehen gesorgt. Der 46-Jährige und Bianca Censori (29) waren im Rahmen der Pariser Fashion Week ebenfalls in der französischen Hauptstadt. Mit ihren knappen Outfits, die so gut wie nichts verbergen, sorgte die 29-Jährige auch hier für Furore. Sie wurde Medienberichten zufolge unter anderem bei einem Restaurantbesuch an der Seite ihres Gatten lediglich in einer transparenten Strumpfhose, einem durchsichtigen, schwarzen Top sowie einer kurzen Fell-Jacke gesichtet. Darunter trug sie keine Unterwäsche.

Kanye West und Bianca Censori sollen 2022 geheiratet haben. Die Ehe von West und Kardashian wurde im März 2022 offiziell geschieden. Die beiden waren ab 2012 liiert, heirateten 2014 und trennten sich Anfang 2021. Sie haben gemeinsam vier Kinder: North (10), Saint (8), Chicago (5) und Psalm (4).