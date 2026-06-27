Stars Kylie Jenner wird von Köchin verklagt

Kylie Jenner - BoF 500 Class Of 2024 During Paris Fashion Week – Inside - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2026, 13:21 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin sieht sich von einer Ex-Angestellten mit schweren Vorwürfen konfrontiert.

Kylie Jenner wird von ihrer ehemaligen Privatköchin verklagt, die behauptet, ihre Arbeitsbelastung habe dazu geführt, dass sie eine Fehlgeburt erlitt.

Die Beauty-Unternehmerin sieht sich bereits rechtlichen Schritten von zwei weiteren ehemaligen Angestellten gegenüber und muss sich nun mit einer dritten Klage auseinandersetzen. Eine nicht namentlich genannte Frau behauptet in einer Klage, die diese Woche beim Los Angeles Superior Court eingereicht wurde, dass sie trotz des Wissens ihrer Vorgesetzten über ihre Risikoschwangerschaft langen Arbeitsschichten und „extremem Druck“ ausgesetzt gewesen sei.

Dokumente, die dem Magazin ‚People‘ vorliegen, schildern, dass die Köchin – die bei ihrer Einstellung im November 2024 im dritten Monat schwanger gewesen sei – wenige Wochen nach Beginn ihrer Beschäftigung einen medizinischen Notfall erlitten habe. Der Grund sei gewesen, dass sie aufgefordert worden sei, „schwere Lebensmittel über die Straße und einen Hügel hinauf zu transportieren“. Nachdem sie laut Klage „keine Luft bekommen und nach Luft geschnappt“ habe und Hilfe des Sicherheitspersonals benötigt habe, sei die Frau angeblich „zurechtgewiesen“ worden, weil sie ihre berühmte Arbeitgeberin verärgert habe.

Am 1. Februar 2025 habe die Köchin laut den Unterlagen bei einer Geburtstagsfeier für eines von Kylies Kindern gearbeitet, jedoch angeblich keine „angemessene Unterstützung“ erhalten. Ihre Vorgesetzten hätten sie ignoriert, als sie um Hilfe gebeten habe. In den Dokumenten heißt es: „Aufgrund der Erschöpfung und der überwältigenden körperlichen Belastung brach [sie] während der Veranstaltung emotional im Badezimmer zusammen. An diesem Abend erlebte [sie] infolge der langen und intensiven Arbeitsbelastung eine extreme körperliche Erschöpfung und ein Schweregefühl im gesamten Körper.“

Nachdem die Frau am nächsten Morgen Blutungen erlitten habe, sei sie selbst ins Krankenhaus gefahren. Dort habe man ihr mitgeteilt, dass sie ihr ungeborenes Kind tragischerweise verloren habe. Als sie ihre Vorgesetzten später darüber informiert habe, sei sie nach eigenen Angaben „fälschlicherweise beschuldigt“ worden, „die Küche und den Kühlschrank nach der Veranstaltung in Palm Springs in Unordnung hinterlassen zu haben“. In der darauffolgenden Woche sei die Köchin nach einer erneuten Blutung wieder ins Krankenhaus eingeliefert worden und habe später zugestimmt, nach New York umzuziehen.

Ihre Arbeitgeber hätten behauptet, ihre „Kommunikation über ihren Gesundheitszustand und den Umzug“ sei eine „freiwillige Kündigung“ gewesen, obwohl sie die Absicht gehabt habe, weiterhin beschäftigt zu bleiben. Die Frau erklärt, ihr sei am 14. März 2025 mitgeteilt worden, dass sie „aus der Kylie-Jenner-Haushaltszuweisung entfernt“ worden sei. Ihr letzter Arbeitstag sei der 31. März gewesen. Die Köchin fordert nun Schadensersatz, ausstehende Löhne, zukünftige Gehaltszahlungen, entgangene Einnahmen und verlorene Arbeitsleistungen.